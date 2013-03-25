更正-更新版 1-中国外汇: 2月代客和远期结售汇维持双顺差，资金仍料净流入

(更正：内文2月银行代客结售汇顺差应为“322亿美元”，非“232亿美元”)

* 2月银行代客和远期结售汇保持双顺差

* 人民币升值预期不改，短期内资金仍料净流入

* 当月新增外汇占款料保持较高水平

路透北京3月25日 - 中国2月银行代客结售汇顺差自1月天量回落，但仍处于较高水平，且当月代客远期结售汇仍为净结汇。市场人士称，这显示当前市场仍处于单向结汇状态，企业对于人民币的升值预期并未改变，而短期内资金仍将呈现净流入。

中国国家外汇管理局最新数据显示，2月银行代客结售汇顺差322亿美元，自上月926亿美元水平回落；远期结售汇为净结汇25亿美元。

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，预计今年上半年都会呈现资金流入，这与中国经济仍处于复苏有关，且今年外贸出口增长可能好于去年。近期人民币震荡升值，可能就体现出央行对于出口形势持乐观态度。

他并称，2月份数字回落还要考虑到春节长假因素。由于3月市场运行结构和特点没有发生变化，可能还会继续保持双顺差，且规模也不会太小。

自春节过后，人民币兑美元即期 在中间价引导下缓慢走高，累计升值0.35%。交易员反映除短期出现一些购汇需求，多数时间里客盘仍为结汇所主导。周一人民币刷新历史最高收位，开盘时并创出历史最高的6.2095元。

刘东亮并表示，远期仍处于净结汇，也体现出企业对人民币的升值预期还没有改变，“能结的都尽快通过即期或者远期结掉了。”同时他预计2月新增外汇占款数字可能还会较大，虽然会小于1月，但2,000亿元人民币应该没问题。

今年宏观经济形势好于去年，吸引国际资本回流中国。不过分析人士普遍相信，推动1月外汇占款创新高的主要是短期因素，外汇占款大幅增长难以持续。

1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。其中央行口径外汇占款新增3,515.06亿元，创22个月新高，但仅占前者规模的五成。市场人士指出，在巨额外汇占款规模下，央行适当把握购汇力度，应是出于防止过宽流动性及维稳汇率的考虑。

刊登在外管局网站上的数据显示，2月银行代客结汇1,212亿美元，售汇890亿美元。同期，银行代客远期结汇签约194亿美元，远期售汇签约168亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元)：

2013年 1月 2012年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2月 12月 代客结售汇净额 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 44 194 代客收付款顺收 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 137 265 代客远期结售汇净 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 58 34 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 张喜良)