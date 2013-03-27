修正-《欧元区政经焦点》塞浦路斯年轻人举行抗议，银行继续停业

(更正：澄清内文第二段政府任命的是“一位特别管理人”，非“一家特别管理机构”)

* 学生在议会门外举行抗议

* 银行员工在央行门外示威

* 财长称资本管制将实施数周

* 银行在周四之前继续停业

路透尼科西亚3月26日 - 塞浦路斯人周二通过上街抗议来发泄自己的愤怒，他们在得知自己存款的命运后感到绝望，塞浦路斯政府迄今一直没有具体宣布银行恢复营业后将采取何种管控举措来防止挤兑的发生。

政府任命了一位特别管理人负责全国最大银行塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的运作。作为重组计划的一部分，该银行将接管国内第二大银行塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank)的账户，这项重组计划目的在于纾困，同时压缩国内过大的金融业规模。

银行业接到命令，在周四之前继续停业，而且即便到那时，也将要遵守资本管制规定，以免储户将银行库存现金一提而空。不过有关资本管制的规定到现在仍未宣布。

该国央行总裁表示，管控将会是“宽松的”，而且适用于国内所有银行。这些限制是“临时”的，但他并没有透露控制将采取何种形式以及实施多长时间。稍早，财政部长称这些举措可能施行数周。

要不是与国际贷款机构达成了救助协议，塞浦路斯本会面临破产和可能退出欧元区的命运。现在协议已经达成，该国即将面临失业和经济萎缩。

路透记者估计有多达3,000名高中学生在议会外举行抗议活动，这是塞浦路斯与欧盟达成100亿欧元(130亿美元)救助协议以来的首次大规模公众抗议活动。

一位自称叫Thomas的学生称，“他们剥夺了我们的所有梦想，所有我们为之努力的目标，以及到目前为止我们和我们的父母所做的一切。”

在塞浦路斯央行门外，有大约200位塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的职员要求塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯辞职。

一位名叫Anthoulla的塞浦路斯银行女职员表示，“我们感到惊慌。我们曾经为塞浦路斯银行感到骄傲。我们工作是出于心中的热爱，而不仅仅是为了钱。”

**塞浦路斯银行董事长提出辞职**

根据救援条款，塞浦路斯第二大银行塞浦路斯大众银行 将被关闭，该行10万欧元以下的账户将合并至塞浦路斯银行。两家银行账户中10万欧元以上部分的存款将被冻结，储户可能蒙受巨额损失，他们其中很多是外国富人。

会计师暨银行家Dinos Christofides向路透表示，他被任命负责塞浦路斯银行的运作：“这意味着，从现在开始到有进一步通知为止，我都将管理这家银行。这可能是短期的...也可能较长。”

塞浦路斯银行一名消息人士透露，银行董事长Andreas Artemis周二递交辞呈。但银行拒绝接受，他的去向尚不清楚。

新的救援方案为最高金额为10万欧元的存款提供保障，而没有像前份协议那样对大小储户一视同仁。此前的协议激怒了塞浦路斯民众，并遭国会否决。塞浦路斯财长Michael Sarris称，大储户损失大约在40%左右。

但许多塞浦路斯民众称新的协议并不能消除他们的疑虑，预计银行重新开门后将人满为患。该国银行业已经停业一周多时间。

原本决定周二至少会有一些银行恢复营业，但央行在周一晚间表示，所有银行都将再停业两天，以确保整个银行业体系的“正常运转”。

**临时性措施**

阿纳斯塔夏季斯提到的央行将采取的限制措施内容尚不清楚，但他告诉塞浦路斯民众：“我向你们保证这将是非常短暂的措施，将逐步取消。”

尽管这些控制措施与欧盟构建统一市场的设想相悖，但塞浦路斯政府现在更亟欲防止产生恐慌情绪，进而避免经济遭受更多打击。

塞浦路斯央行已经规定，前两大银行的取款机每日取款上限为100欧元。

**商业受到影响**

银行停业一周多已经损害到商业活动。塞浦路斯超市协会(Supermarkets Association)总裁Andreas Hadjiadamou称：“市场受到巨大影响。消费者信心降到冰点。”

“如果他们(银行)周四不开门，我们就可能出现供应问题和推迟支薪。”

在尼科西亚最大的商业街经营一家家庭银器店的Maria Benaki说，几天来她没有一位顾客。

“情况很糟糕。老实讲我都不明白还费劲来上班干嘛，”她说道，“月底我需要付账的时候怎么办？”(完)