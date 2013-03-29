更正-台湾货币市场: 4月提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(更正：内文央行例行性364天期存单发行日应为“4/8”，非“4/10”)
路透台北3月29日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)512.4亿台币 :
04/04 412.50亿台币
04/05 1,622.00亿台币
04/08 2,541.50亿台币
04/09 700.10亿台币
04/10 1,530.00亿台币
04/11 826.00亿台币
04/12 713.15亿台币
04/15 2,070.15亿台币
04/16 661.00亿台币
04/17 669.20亿台币
04/18 5,047.00亿台币
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 97.00亿台币
04/29 120.15亿台币
04/30 36.00亿台币
05/01 80.00亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/8 : 央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，3日标售。
--4/10: 财政部发行五年期102/2R期公债，金额400亿台币，3日标售。
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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