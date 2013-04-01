更正-东京汇市：欧元持于四个月低点附近，日圆未受日央行短观调查影响

(更正：因译文有误，内文第七段改为“我不认为存款损失的情况会适用到欧元区其它所有国家”，非“不会适用”)

* 塞浦路斯协议和意大利政局相关忧虑损及欧元

* 投资者关注日本央行在4月3-4日会议上的决定

* 日本央行短观调查：大型制造业景气判断指数略逊于预期

路透东京4月1日 - 欧元周一以疲弱基调为第二季拉开序幕，持于四个月低位附近，因市场担心欧元区对塞浦路斯援助的后续影响，意大利难以走出政治僵局亦构成利空。

日圆并未受日本央行短观调查影响，因投资者关注本周稍晚日本央行政策制定会议。日央行短观调查显示日本企业信心改善情况略低于预期。

欧元兑美元 较周五亚洲尾盘跌约0.1%至1.2801，接近周三所及四个月低位1.2750。欧美市场周五因假期休市。

欧元兑美元已由2月触及14个月高位1.3711稳步下滑，主要支撑位为7月至2月一波升势的61.8%回档位1.2680附近。但若跌破此位将下探去年1.20附近的低位。

欧元兑日圆 报120.68，距离周四所及一个月低位119.745不远，脱离2月所及三年高位127.71。

塞浦路斯央行周六证实，该国最大银行的大储户账户中，超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%，远高于最初消息所称的损失30-40%。

“我不认为存款损失的情况会适用到欧元区其它所有国家。但投资者将会认为有一些风险，而且意大利也还有一些问题，因此欧元可能将跌向1.25美元，”一家欧系银行的交易员称。

投资者担心存款损失的冲击可能促使欧元区其它脆弱国家的储户将资金挪到德国公债和其它避险资产上，解除数月来与此相反的资金流动。

意大利方面，总统纳波利塔诺试图结束阻碍组成新政府的政治僵局，他召集10名专家起草提出一系列紧急措施，可能获得所有党派支持。

此举符合意大利长期政治传统，不过对于消除党派间的严重分歧，并未带来太大希望。

**日本央行短观调查**

日圆基本持稳，之前日本央行短观调查显示，企业资本支出计划远较分析师预期疲软，即便过去几个月首相安倍晋三力求放宽货币政策，提振了日本股价。

“资本支出计划疲弱表明，即使‘安倍经济学’提振了市场，但企业对于支出并没有太大信心，”野村证券资深外汇分析师Yunosuke Ikeda表示。“以前若企业对支出持乐观态度，则日本投资者对外国债券投资的冒险意愿就会上升，因此该数据对美元/日圆汇率略微负面。”

日本央行在新任总裁黑田东彦的领导下，料增加债券购买并延长购买债券的年限。

“对于积极宽松举措的预期很多已经为市场所消化，美元可能因获利了结而跌破94日圆。不过，投资者将关注日本央行和美联储之间的不同，前者正在扩大经济刺激，而后者则在寻求退出刺激，”Ikeda说。他还谈到，美元可能继续受到良好支撑。

美元在最近两个季度上涨了20.9%，上月一度升至96.71的三年半高点，因投资者押注日本央行的政策操作出现大幅转变。

澳元 走势疲弱，报1.0407美元，较上周末水准略跌，并远离上周二触及的1.0497美元两个月高点。(完)

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