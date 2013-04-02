更正-离岸人民币：中银香港带头人民币定存加息，第一波人民币加息潮已至

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(内文提到的香港汇丰银行调高人民币定存利率有误，原提及的利率水平应为汇丰在中国的定存利率)
路透香港4月2日 - 人民币兑美元即期 刷新历史高位之时，香港人民币清算行--中银香港 周二表示，上调3个月及6个月人民币定存息率，恒生银行 亦推出人民币定息率优惠。市场人士认为，该举动与人民币境外需求上升有关，料今年第一波人民币加息潮已至。
中银香港发言人对路透表示，由今日起至4月30日，该行上调个人客户以2万元人民币新资金或透过兑换而成的资金开立3或6个月人民币定期存款，分别可享年利率达2.3%及2.4%。
恒生银行网站亦于周二宣布至6月29日，在该行存入2万元人民币则3及6个月息率分别为2.28%和2.38%.
汇丰银行在香港的人民币定存利率(50万元以上)则维持3个月至12个月为0.55%至0.6%.与之相比较，汇丰在中国提供的人民币定存利率为3个月及6个月息率2.86%及3.08%，12个月和24个月息率为3.3%及3.75%。
招商证券研究部高级分析师谢亚轩认为，最近人民币持续升值，加上QFII及人民币投资产品的多元化，人民币境外需求上升，导致香港银行业纷纷提高利率争抢人民币存款，此外银行也有年中结算做准备的因素。他并认为，中银等如市场风向标，估计会带动其他香港银行跟随提高利率。
人民币兑美元即期 周二早盘在中间价带动下跳空高开，开盘报6.2004即创出人民币即期历史最高价。人民币中间价 报6.2586亦创2005年汇改以来新高。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1963/87元，上一交易日尾盘报6.2018元。
此外，中银香港将个人客户以等值港币10万元新资金或透过兑换而成的资金开立12个月人民币三级跳“进”息定期存款，可享第一阶段（首120天）优惠年利率2.2%、第二阶段（次120天）优惠年利率2.4%及第三阶段（剩余天数）年利率2.6%。等值港币50万元或以上则可享不同阶段优惠。
对于亦立志成离岸人民币中心的台湾，当地银行会否跟风香港调升人民币定存利息，中银台北发言人在接受路透查询时表示，香港和台北是两个不同的市场，有不同的客户进行业务，中银台北在台湾市场“随行就市”(跟随市场平均价格)，且在台湾人民币市场份额并非特别高，利率定价不具指标性，当前不会与市场有不同的价格。
今年年初起，因人民币流动性充裕，香港银行业陆续下调人民币定存息率，如汇丰银行1月起人民币存款仅以牌价计息，即存入2万元，12个月定存利率仅0.55厘，远低于其去年底提供的3厘优惠。及至今年3月底止，普遍港银为2万元的12个月人民币定存提供2厘至2.5厘的年利率。
随着市场看好中国经济稳步加温，人民币相关资产投资气氛向好，带动香港人民币资金池重获增长，截止今年2月末，香港金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。(完)
(台北记者林妙容对本文亦有贡献) (记者 赵红梅; 审校 屈桂娟)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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