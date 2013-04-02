更正-离岸人民币：中银香港带头人民币定存加息，第一波人民币加息潮已至

(内文提到的香港汇丰银行调高人民币定存利率有误，原提及的利率水平应为汇丰在中国的定存利率)

路透香港4月2日 - 人民币兑美元即期 刷新历史高位之时，香港人民币清算行--中银香港 周二表示，上调3个月及6个月人民币定存息率，恒生银行 亦推出人民币定息率优惠。市场人士认为，该举动与人民币境外需求上升有关，料今年第一波人民币加息潮已至。

中银香港发言人对路透表示，由今日起至4月30日，该行上调个人客户以2万元人民币新资金或透过兑换而成的资金开立3或6个月人民币定期存款，分别可享年利率达2.3%及2.4%。

恒生银行网站亦于周二宣布至6月29日，在该行存入2万元人民币则3及6个月息率分别为2.28%和2.38%.

汇丰银行在香港的人民币定存利率(50万元以上)则维持3个月至12个月为0.55%至0.6%.与之相比较，汇丰在中国提供的人民币定存利率为3个月及6个月息率2.86%及3.08%，12个月和24个月息率为3.3%及3.75%。

招商证券研究部高级分析师谢亚轩认为，最近人民币持续升值，加上QFII及人民币投资产品的多元化，人民币境外需求上升，导致香港银行业纷纷提高利率争抢人民币存款，此外银行也有年中结算做准备的因素。他并认为，中银等如市场风向标，估计会带动其他香港银行跟随提高利率。

人民币兑美元即期 周二早盘在中间价带动下跳空高开，开盘报6.2004即创出人民币即期历史最高价。人民币中间价 报6.2586亦创2005年汇改以来新高。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1963/87元，上一交易日尾盘报6.2018元。

此外，中银香港将个人客户以等值港币10万元新资金或透过兑换而成的资金开立12个月人民币三级跳“进”息定期存款，可享第一阶段（首120天）优惠年利率2.2%、第二阶段（次120天）优惠年利率2.4%及第三阶段（剩余天数）年利率2.6%。等值港币50万元或以上则可享不同阶段优惠。

对于亦立志成离岸人民币中心的台湾，当地银行会否跟风香港调升人民币定存利息，中银台北发言人在接受路透查询时表示，香港和台北是两个不同的市场，有不同的客户进行业务，中银台北在台湾市场“随行就市”(跟随市场平均价格)，且在台湾人民币市场份额并非特别高，利率定价不具指标性，当前不会与市场有不同的价格。

今年年初起，因人民币流动性充裕，香港银行业陆续下调人民币定存息率，如汇丰银行1月起人民币存款仅以牌价计息，即存入2万元，12个月定存利率仅0.55厘，远低于其去年底提供的3厘优惠。及至今年3月底止，普遍港银为2万元的12个月人民币定存提供2厘至2.5厘的年利率。

随着市场看好中国经济稳步加温，人民币相关资产投资气氛向好，带动香港人民币资金池重获增长，截止今年2月末，香港金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。(完)