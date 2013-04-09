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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 10:25 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--4月9日****

(更正：上日已发布经济指标中，德国2月工业生产较前月为“+0.5%”，非“+2.3%”)
    路透4月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日
    
 4月9日(二)
 GMT时   经济指标/活动                           公布时段     预估值       前值
 间                                                                   
 0130    澳洲国民银行(NAB)企业状况指数             3月            --      负3.0
                        企业信心指数                              --        正1
 0545    瑞士未经季节调整失业率                    3月          3.3%       3.4%
          经季节调整失业率                                      3.1%       3.1%
 0600    德国经季节调整出口(较前月)                2月          持平      +1.4%
            经季节调整进口(较前月)                             +0.5%      +3.3%
         德国贸易收支(亿欧元)                                顺差150    顺差157
 0645    法国年内迄今预算(亿欧元)                截至2月          --    赤字128
                                                                      
         法国贸易收支(亿欧元)                      2月            --     逆差59
               进口(亿欧元)                                       --     425.97
               出口(亿欧元)                                       --     367.35
 0715    瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月         +0.3%      +0.3%
                                                                      
                          (较上年同期)                         -0.5%      -0.3%
 0715    瑞士零售销售(较上年同期)                  2月            --      +1.9%
                                                                      
 0830    英国工业生产(较前月)                      2月         +0.3%      -1.2%
                                                                      
                (较上年同期)                                   -2.8%      -2.9%
                                                                      
          制造业产出(较前月)                                   +0.3%      -1.5%
                (较上年同期)                                   -1.5%      -3.0%
 0830    英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)          2月      逆差36.5   逆差32.8
                                                                      
          全球商品贸易收支(亿英镑)                          逆差85.5     逆差82
 1130    美国NFIB小企业信心指数                    3月            --      90.80
 1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)        4月6日当周        --      +4.7%
 1215    加拿大住房开工(万户)                      3月          17.8      18.07
 1230    加拿大建筑许可                            2月         +5.0%      +1.7%
 1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)      4月6日当周        --      +3.5%
 1400    美国趸售(批发)库存                        2月         +0.5%      +1.2%
            趸售销售                                           +1.3%      -0.8%
 2100    韩国出口物价(较上年同期)                  3月            --      -5.6%
                                                                      
            进口物价(较上年同期)                                  --      -8.6%
 2200    新西兰NZIER企业信心指数                  第一季          --      20.0%
 2300    韩国失业率                                3月            --       3.5%
                                                                      
 2350    日本银行放贷(较上年同期)                  3月            --      +1.5%
 
 4月8日-4月11日
 GMT时   经济指标/活动                           公布时段     预估值       前值
 间                                                                   
 2200    新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前      3月            --      +1.6%
         月)                                                          
                                (较上年同期)                      --      +8.1%
  
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
    
 4月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段       现值     预估值
 0130     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)             3月         +1.8%         --
                网络招聘广告(较前月)                          -1.5%         --
 0500     日本服务业景气判断指数                  3月          57.3         --
 0715     瑞士工业订单                           第四季       -2.4%         --
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数              4月        负17.3     负12.6
                                                                     
 1000     德国工业生产(较前月)                    2月         +0.5%      +0.3%
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业      2月          96.3         --
          指数                                                       
 1400     美国就业指数                            3月        111.20         --
 2200     新西兰NZIER企业信心指数                第一季      +23.0%         --
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)         3月         +1.9%         --
 2301     英国RICS房价差值                        3月           负1        负5
                                                                     
  (完)  
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 洪曦; 审校 侯向明)
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