更正-****主要国家经济指标预测--4月9日****

(更正：上日已发布经济指标中，德国2月工业生产较前月为“+0.5%”，非“+2.3%”) 路透4月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日 4月9日(二) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 负3.0 企业信心指数 -- 正1 0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4% 经季节调整失业率 3.1% 3.1% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 2月 持平 +1.4% 经季节调整进口(较前月) +0.5% +3.3% 德国贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差157 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至2月 -- 赤字128 法国贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差59 进口(亿欧元) -- 425.97 出口(亿欧元) -- 367.35 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.5% -0.3% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +1.9% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -1.2% (较上年同期) -2.8% -2.9% 制造业产出(较前月) +0.3% -1.5% (较上年同期) -1.5% -3.0% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差36.5 逆差32.8 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差85.5 逆差82 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 90.80 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月6日当周 -- +4.7% 1215 加拿大住房开工(万户) 3月 17.8 18.07 1230 加拿大建筑许可 2月 +5.0% +1.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月6日当周 -- +3.5% 1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +1.2% 趸售销售 +1.3% -0.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -5.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.6% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- 20.0% 2300 韩国失业率 3月 -- 3.5% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +1.5% 4月8日-4月11日 GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 3月 +1.8% -- 网络招聘广告(较前月) -1.5% -- 0500 日本服务业景气判断指数 3月 57.3 -- 0715 瑞士工业订单 第四季 -2.4% -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负17.3 负12.6 1000 德国工业生产(较前月) 2月 +0.5% +0.3% 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业 2月 96.3 -- 指数 1400 美国就业指数 3月 111.20 -- 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 +23.0% -- 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 3月 +1.9% -- 2301 英国RICS房价差值 3月 负1 负5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 侯向明)