更正-国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至近三个月低点，预期台湾供给增加

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8912元附近
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
(因英文原文有误，内文第二段台湾中油所售汽油总计应为“150,000吨”，非“175,000吨”)
路透新加坡4月8日 - 亚洲汽油裂解价差周一连续第五日下滑，至每桶6.78美元，接近三个月低点，因预期来自台湾的供给会增加。
台湾中油公司已售出了总计175,000吨5月船期的汽油，为多年来最高，该公司新的汽油加工装置也投入使用。
该装置若开足马力的供给量为180,000吨，或约每天50,700桶汽油。目前尚未全力投入运营，不过交易商称，市场已经感受到了它的影响。
中油公司售出了五批不同品级的船货，较新加坡FOB价格每桶升水约0.6至2美元以上不等。
亚洲石脑油裂解价差较汽油而言表现摇号，为连续第三日上涨，至每吨100.35美元，受印度和韩国需求推动。
不过亚洲石脑油价格则下滑至每吨888美元，接近九个月低点，受累于布兰特原油下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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