修正-更新版 1-中国数据：3月CPI涨幅如期回落且低于预估，短期通胀无忧

(更正：内文最后一段背景“本周”公布GDP有误，改为“近期”)

* 3月CPI同比涨幅如期回落

* CPI和PPI均低于预期

* 短期内通胀不构成压力

* PPI持续低迷显示内需弱复苏

路透北京4月9日 - 中国3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅由上个月创下的10个月高位如期回落，并低于市场预期，预示短期内通胀或不足虑，政策上控通胀的压力亦不大。

而工业生产者出厂价格指数(PPI)连续13个月负增长，且3月同比跌幅进一步扩大，则显示内需仍较疲弱，经济复苏温和。

安信证券高级宏观分析师尤宏业就数据点评道，肉禽价格下降，禽流感疫情又是雪上加霜，导致价格跌得很猛，通胀比预期低很多，“短期来看，通胀已经不是问题，...(未来通胀)更可能是小幅往上走的趋势。”

国家统计局周二公布数据显示，3月CPI同比上涨2.1%，低于路透调查中值2.4%，上月为3.2%；其中食品价格同比上涨2.7%，非食品价格涨1.8%。而PPI同比下降1.9%，路透调查预估中值则为下降1.8%，上月为下降1.6%。

申银万国首席宏观分析师李慧勇亦认为，现在通胀问题不大，但未来有不确定性，“我们总体认为，除非经济强复苏大宗商品价格暴涨，目前的通胀应该和经济温和复苏匹配的，不用太多担心。”

有部分分析师指出，近期爆发的禽流感也对短期通胀有抑制作用。澳新银行大中华区首席经济师刘利刚等表示，这意味着肉类的消费需求将在短期内出现下滑，将减轻通胀在未来两个月的压力。

数据公布后，中国股市沪综指 一度扩大涨幅至1%，之后略有缩窄，北京时间10:54，大盘上涨0.35%。

浏览通胀数据图表，请点选链接(link.reuters.com/hyw27t)

**经济弱复苏**

分析人士并认为，PPI的弱势说明经济增长动力不强。李慧勇指出，PPI持续低迷与当前主要矛盾有关，由于大量产能过剩，在需求弱复苏的情况下，价格仍有下跌压力，而将近两月国际大宗商品价格高位回落也施加压力。他预计今年PPI勉强能看到正增长。

中金公司最近将全年PPI增速预测从此前的0.7%下调至-0.1%，称PPI已连续六个季度低迷，为过去十年罕见，反映当前总需求复苏动力仍然较弱，同比全年转正存在一定困难。

中国国家主席习近平此前曾表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。