更正-更新版 1-中国数据：3月进口超预期增长显内需恢复，经济步入温和复苏

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正：内文第三段海关总署发言人“郑跃升”有误，应为“郑跃声”)
* 3月出口同比增10%，基本符合预期
* 进口大增14.1%远超预期
* 逾一年来首现单月贸易逆差
* 今年进出口情况或略好于去年--海关
* 中国经济有望温和复苏
路透北京4月10日 - 中国3月进口超预期增长，逾一年来首现单月逆差，显示国内需求正在恢复；出口增速虽有回落，但仍延续今年以来的双位数增长。海关并乐观预期全年贸易向好，印证中国经济将温和复苏。
中国海关周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估原本分别为出口增长10.5%，进口增5.2%，顺差154亿美元。
“总体可以判断今年我国外贸进出口的情况可能会略好于去年。”海关总署发言人郑跃声在新闻发布会上表示，虽然目前还看不到外部需求稳定增长的迹象，但对今年完成8%的外贸目标充满信心。。
他指出，前期稳外贸政策效果的释放，国内经济稳定的发展，以及出口企业信心的增强，均有助于当前外贸态势持续一段时间。
对于超预期的进口增长，一些分析人士做出乐观解读，认为数据反映出内需开始恢复增长，中国经济在温和复苏之中。
首创证券研究所副所长王剑辉指出，新一届政府上台，各项投资开始落实，表明了中国经济温和复苏的态势仍在延续。同时，季节性因素也是一个比较重要的原因。
不过兴业银行资深经济学家鲁政委观点略有不同，表示不能因为这一数据做出国内投资已经大幅增长的判断。“进口确实超出预期，可能是前几个月的进口太低了，国内库存消耗得差不多了，所以单月大增。”
海关数据并显示，一季度累计出口同比增长18.4%，进口同比增8.4%，累计贸易顺差430.7亿美元。经季节调整后，中国3月出口同比增长13.5%，进口同比增长23.7%；当月出口环比增长11.8%，进口环比增长20.2%。
浏览贸易数据图表，请点选链接(link.reuters.com/zyd37t)
贸易数据对中国股市影响不大；澳新货币周三则延续近期升势，中国进口数据显示对澳新两国资源需求稳健，将两国货币贸易加权指数 提振至数十年高位。而单月贸易逆差数据亦未对人民币汇率产生影响，早盘人民币兑美元即期 跟随中间价双双创出历史新高。
“小幅逆差可能会减轻人民币持续升值的压力，但仅凭一两个月的贸易数据，还不足以影响人民币汇率的整体走势。”王剑辉认为。
中国一季度GDP(国内生产总值)等数据将于4月15日(下周一)公布。路透调查显示，受出口和投资增长的带动，中国一季度经济增速料将加快至8%，中国经济将连续第二个季度出现回升。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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