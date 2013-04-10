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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 07:55 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--4月11日****

(更正标题日期为“4月11日”，非“4月10日”)
    路透4月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 4月11日(四)
 GMT时   经济指标/活动                            公布时段    预估值       前值
 间                                                                   
 0100    韩国央行公布基准利率                          4月        --      2.75%
 0130     澳洲就业人数(万人)                           3月   减少0.5   增加7.15
             全职就业人数(万人)                                   --   增加1.78
             就业参与率                                        65.2%      65.3%
             失业率                                             5.4%      5.4%
 0600    德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月终      +0.5%      +0.5%
                                                    值                
                          (较上年同期)                         +1.4%      +1.4%
          消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.4%      +0.4%
                          (较上年同期)                         +1.8%      +1.8%
 0645    法国HICP(较前月)                           3月终      +0.7%      +0.3%
                                                    值                
             (较上年同期)                                      +1.0%      +1.2%
 1230    加拿大新屋价格指数                            2月     +0.2%      +0.1%
 1230    美国进口物价(较前月)                          3月     -0.5%      +1.1%
            出口物价(较前月)                                   +0.1%      +0.8%
 1230    美国一周初请失业金人数(万人)           4月6日当周      36.5       38.5
         初请失业金人数四周均值(万人)                             --     35.425
         续请失业金人数(万人)                    3月30日当     306.6      306.3
                                                        周            
 --      美国ICSC连锁店销售                            3月        --      +1.7%
 2245    新西兰食品价格指数                            3月        --      -0.3%
                                                                      
 4月10日-4月13日
 GMT时   经济指标/活动                            公布时段    预估值       前值
 间                                                                   
 2200    新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前          3月        --      +1.6%
         月)                                                          
                                (较上年同期)                      --      +8.1%
  
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
 4月10日(三)
 GMT时   经济指标/活动                           公布时段         现值     预估值
 间                                                                     
 0030    澳洲消费者信心指数                            4月       -5.1%         --
 0300    韩国L货币供应额(较上年同期)                   2月       +8.2%         --
 0645    法国工业生产(较前月)                          2月       +0.7%      +0.4%
 0800    意大利工业生产(较前月)                        2月       -0.8%      -0.5%
                 (较上年同期)                                    -3.8%      -4.3%
 1100    美国抵押贷款指数                       4月5日当周       826.1         --
         再融资指数                                            4,453.9         --
 1800    美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录
 2000    美国联邦预算(亿美元)                          3月   赤字1,070  赤字1,125
 2350    日本投资外国债券(亿日圆)                       前  卖超11,449         --
                                                        周              
         外资投资日本股票(亿日圆)                            买超8,686         --
 2350    日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                3月       +0.1%      +0.2%
                             (较上年同期)                        -0.5%      -0.4%
 2350    日本机械订单(较前月)                          2月       +7.5%      +6.8%
                   (较上年同期)                                 -11.3%      -7.6%
  (完)  
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 洪曦; 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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