更正-****主要国家经济指标预测--4月11日****

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正标题日期为“4月11日”，非“4月10日”) 路透4月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月11日(四) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0100 韩国央行公布基准利率 4月 -- 2.75% 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 减少0.5 增加7.15 全职就业人数(万人) -- 增加1.78 就业参与率 65.2% 65.3% 失业率 5.4% 5.4% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终 +0.5% +0.5% 值 (较上年同期) +1.4% +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0645 法国HICP(较前月) 3月终 +0.7% +0.3% 值 (较上年同期) +1.0% +1.2% 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.2% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 3月 -0.5% +1.1% 出口物价(较前月) +0.1% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月6日当周 36.5 38.5 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.425 续请失业金人数(万人) 3月30日当 306.6 306.3 周 -- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +1.7% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.3% 4月10日-4月13日 GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月10日(三) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -5.1% -- 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 2月 +8.2% -- 0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.7% +0.4% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.8% -0.5% (较上年同期) -3.8% -4.3% 1100 美国抵押贷款指数 4月5日当周 826.1 -- 再融资指数 4,453.9 -- 1800 美联储公开市场委员会(FOMC)发布3月19-20日会议记录 2000 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,070 赤字1,125 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 卖超11,449 -- 周 外资投资日本股票(亿日圆) 买超8,686 -- 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.5% -0.4% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +7.5% +6.8% (较上年同期) -11.3% -7.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 侯向明)
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