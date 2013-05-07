更正-背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览(4月11日)

台湾股市：金管会将放宽信合社投资上市柜股票及单一金控的投资限额
路透台北4月13日 - 台湾金管会周四表示，将修订法规增加信用合作社可投资上柜股票，及提高信用合作社投资证券投资信托基金受益凭证、上市/柜股票及单一金控股债票投资限额，将有助于信用合作社余裕资金运用。
(更正文中3月跨境贸易结算以及贸物结算数字以及环比变化)
路透4月11日 - 中国人民银行最新数据显示，2013年3月跨境贸易人民币结算为4,205亿元人民币，较前一个月增加58.4%；其中货物贸易结算环比增加53%至2,864亿元。
2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。
以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)
跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接
人民币结算 及其他 投资 投资 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注：“*”数字是以季度及年度数字为基础，由路透计算而得。(完)
(记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
路透台北4月13日 - 台湾金管会周四表示，将修订法规增加信用合作社可投资上柜股票，及提高信用合作社投资证券投资信托基金受益凭证、上市/柜股票及单一金控股债票投资限额，将有助于信用合作社余裕资金运用。
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10