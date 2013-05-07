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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 17:11 BJT

更正-背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览(4月11日)

(更正文中3月跨境贸易结算以及贸物结算数字以及环比变化)

路透4月11日 - 中国人民银行最新数据显示，2013年3月跨境贸易人民币结算为4,205亿元人民币，较前一个月增加58.4%；其中货物贸易结算环比增加53%至2,864亿元。

2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，较上年的2.08万亿元成长41.3%。直接投资人民币结算业务为2,802亿元，按年增长152.66%。

以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)

跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接

人民币结算 及其他 投资 投资 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135 注：“*”数字是以季度及年度数字为基础，由路透计算而得。(完)

(记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
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