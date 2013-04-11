更正-日本数据：上周日本投资人净卖出外国债券金额创一年来新高

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：英文原文有误，更正第三段今年与去年日本资金汇回数据)
路透东京4月11日 - 日本投资人上周净卖出1.145万亿(兆)日圆(115亿美元)的外国债券，创下一年来最大净卖超，因他们在日本新财年伊始了结获利。
根据财务省数据，在扣减净买超外国股票及货币市场投资工具后，日本投资人在4月6日当周共汇回1.063万亿日圆，
自1月初以来，日本投资人共汇回8.02万亿日圆，去年为流出3.21万亿日圆。
不过多位分析师表示，上周日本央行推出雷厉风行的宽松刺激政策后，日本投资人比较可能将资金再次投资于海外资产以寻求较高的收益，而不会将资金投入日本公债。
“由于日央行将大规模买进日债，留下来给投资人买进的债券无多，因此投资人势必得扩大买进海外债券，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida表示。
在4月6日当周，海外投资人买超8,686亿日圆日本股票。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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