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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 15:00 BJT

更正-日本数据：上周日本投资人净卖出外国债券金额创一年来新高

(更正：英文原文有误，更正第三段今年与去年日本资金汇回数据)

路透东京4月11日 - 日本投资人上周净卖出1.145万亿(兆)日圆(115亿美元)的外国债券，创下一年来最大净卖超，因他们在日本新财年伊始了结获利。

根据财务省数据，在扣减净买超外国股票及货币市场投资工具后，日本投资人在4月6日当周共汇回1.063万亿日圆，

自1月初以来，日本投资人共汇回8.02万亿日圆，去年为流出3.21万亿日圆。

不过多位分析师表示，上周日本央行推出雷厉风行的宽松刺激政策后，日本投资人比较可能将资金再次投资于海外资产以寻求较高的收益，而不会将资金投入日本公债。

“由于日央行将大规模买进日债，留下来给投资人买进的债券无多，因此投资人势必得扩大买进海外债券，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida表示。

在4月6日当周，海外投资人买超8,686亿日圆日本股票。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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