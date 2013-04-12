更正-路透调查：2013年第一季美国GDP增长年率料为3%(4月11日)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
(更正：因译文有误，把第一则红条及标题中第一季增长率改为“3%”，非“0.3%”)
路透纽约4月11日 - 根据路透的一项调查：
* 2013年第一季美国GDP增长年率料为“3%”(非“0.3%”),第二季料为1.6%(3月调查分别为2%和1.9%)
* 2013年美国GDP平均增速料为2%(3月调查1.8%)
* 2013年美国失业率平均料为7.6%,2014年料增长1.0%(1月调查为7.7%)。(完)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。