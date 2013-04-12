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亚洲 | 2013年 4月 12日 星期五 10:40 BJT

更正-金属期市：伦铜本周或录得涨幅，中国数据提供支撑

(更正：标题及内文第一段铜价应为录得“涨幅”而非“跌幅”，并相应调整第一段措辞)

路透新加坡4月12日 - 伦敦期铜周五走低，但本周可能累计上涨超过2%，受助于中国消费者需求呈现温和的季节性增强，但欧洲及美国成长前景不佳令涨幅受限。

0114GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.44%至每吨7,576美元，回吐上日涨幅。

铜价本周触及近7,650美元的两周高位后，未能继续上涨，回落向八个月低位7,331.25美元。

上海期交所主力8月期铜合约 基本持平于每吨55,070元人民币(8,900美元)。

上周美国初请失业金人数降幅大于预期，减轻了对于就业市场形势可能明显恶化的担忧。稍早公布数据显示3月就业增长疲弱。

目前看来，今年全球经济增长速度不大可能出现很大改善，欧美经济前景趋弱抑制了1月份还很明显的谨慎乐观情绪。

中国人民银行周四公布数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿元，远高于此前市场预期，并进一步印证充足信贷正刺激经济复苏。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚; 审校 张涛)
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