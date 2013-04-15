版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 12:06 BJT

更正-金属期市：伦铜小涨，但经济复苏疑虑令其维持在八个月低位附近

(更正：因英文原文有误，第三段改为“周线连跌三周后，上周收平”，非“且连跌三周，跌幅近2%”)

路透新加坡4月15日 - 伦敦期铜周一受技术性买盘支撑小幅上扬，但仍接近八个月低位，因美国疲弱数据引发对其经济复苏可能缓慢并对全球经济造成拖累的担忧。

0122GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升至每吨7,435.50美元，扳回上交易日的部分跌幅。

铜价上周五下跌2.7%至每吨7,375美元，创4月4日来最低，周线连跌三周后，上周收平。铜价距离8月初所及八个月低点7,331.25美元不远。

上海期货交易所主力合约8月期铜 下跌1.8%至每吨54,100元人民币(8,700美元)。

中国第一季国内生产总值(GDP)同比增长7.7%。

力拓 旗下分支Kennecott周五称，犹他州Bingham Canyon矿的塌方对设备造成的损失比预想的要大。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/侯向明; 审校 李爽/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐