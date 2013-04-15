更正-亚洲经济：世界银行调降中国和印尼成长预估，警告可能出现资产泡沫

(更正：因译文有误，小标下方第三段改为“大量资本流入中国和印尼”，非"印度")

路透新加坡4月15日 - 世界银行周一调降对东亚发展中经济体2013年经济成长预估，并警告该地区较大经济体可能出现经济过热，或将加剧通胀和资产泡沫问题。

在其东亚及太平洋地区最新经济报告中，世界银行将中国2013年国内生产总值(GDP)成长预估调降0.1个百分点至8.3%，指出这是由于受到中国政府正在进行的经济结构调整影响。

该行还将印尼经济成长预估从6.3%调降至6.2%，因预计该国投资增长温和；但泰国和马来西亚的经济成长前景被上调。

总体而言，世界银行预期东亚发展中经济体今年成长7.8%，低于12月时预期的成长7.9%，但好于去年的成长7.5%。

“我们对2013年和2014年东亚及太平洋地区的经济成长预估，与去年12月时的预估基本相当。我们预计，由于外部环境逐步改善以及内需强劲，该地区2013年经济增速将温和升至7.8%，2014年和2015年将回调至7.6%，”世行称。

**警惕通胀及资产泡沫风险**

不过，世行呼吁亚洲国家政府要开始控制金融危机之后采取的支持性货币及财政政策，这与亚洲开发银行(ADB)上周表达的担忧相呼应。

“反周期的需求政策帮助经济保持了增长，但它们现在可能会加剧通胀压力，放大信贷及资产价格风险，在该地区资本流入强劲背景下这些风险正在浮现，”世行表示。

包括外国直接投资在内的大量资本流入中国和印尼，这不那么容易反转；进入马来西亚的投资资金规模也很大，2012年按净值计占该国GDP的6.4%，高于2011年的2.9%。

“维持恰当的宏观经济政策立场和足够灵活的汇率，并实施宏观审慎措施，以确保这些资本流动不会催生资产泡沫是首要任务，”世行称。

世行还称，日圆持续贬值将影响亚洲的贸易和制造业状况。一些国家短期内将面临竞争压力，主要是韩国。但向日本供应汽车配件的泰国等国家却可能因为日本出口商的发达而受益。

虽然世行没有直接提到日本央行的举措，但他们的激进货币扩张措施已经让人担心，大量资金为追求高收益流入新兴市场及其他经济体，有可能引发通胀和资产泡沫。

世行还称，中国、印尼、马来西亚和菲律宾等主要东亚经济体的生产产能目前可能快达到极限。

其补充指出，中国的物价压力日益加大，不过中国的整体通胀率仍低于央行目标位3.5%，印尼的通胀也在快速上升。

世行对泰国、马来西亚和中国等国家债务水平上升亦发出警告。

世行补充称，中国的整体公共债务规模2012年相当于GDP的22.2%，高于五年前的19.6%，非金融企业债务跳升至相当于GDP的126.4%，2007年为113.6%。中国2012年家庭债务相当于GDP的29.2%，较2007年水平上升超过10个百分点。