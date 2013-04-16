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债券 | 2013年 4月 16日 星期二 21:07 BJT

更正-表格：美国3月建筑许可年率为90.2万户，逊于预期

(因英文原文有误，更正内文中1月、2月和3月的明细数据)

路透4月16日 - 美国商务部周二公布：

* 美国3月建筑许可年率为90.2万户(预估为94.0万户)

* 美国3月建筑许可减少3.9%

* 美国3月房屋开工上升7.0%

* 美国3月房屋开工年率为103.6万户(预估为93.0万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 3月 2月 1月

房屋开工　 7.0 7.3 -8.1

建筑许可 -3.9 3.9 -0.6

年率(千户) 3月 2月 1月

房屋开工 　 1,036 968 902

建筑许可　 902 939 904(完)
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