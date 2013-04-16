更正-表格：美国3月建筑许可年率为90.2万户，逊于预期

标题新闻：IMF欧洲事务主管Thomsen称IMF需要看到希腊债务减免具体措施才考虑是否参与救助
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(因英文原文有误，更正内文中1月、2月和3月的明细数据)
路透4月16日 - 美国商务部周二公布：
* 美国3月建筑许可年率为90.2万户(预估为94.0万户)
* 美国3月建筑许可减少3.9%
* 美国3月房屋开工上升7.0%
* 美国3月房屋开工年率为103.6万户(预估为93.0万户)
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 3月 2月 1月
房屋开工 7.0 7.3 -8.1
建筑许可 -3.9 3.9 -0.6
年率(千户) 3月 2月 1月
房屋开工 1,036 968 902
建筑许可 902 939 904(完)
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路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)