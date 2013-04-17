更正-中国汇市：人民币早盘跟进中间价续创四天新高，恐慌性结汇盘涌现

(更正：内文第二段“莫斯科”G20财长峰会的迫近有误，应为“华盛顿”)

* 人民币中间价及即期均连四日创历史新高

* 恐慌性结汇力量出现

* 后期继续升值预期仍强

路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场出现一边倒行情，结汇力量仍占据主导，市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。

交易员称，中间价连续高开可能主要是政治因素比较明显，包括华盛顿G20财长峰会的迫近以及美国汇率报告的余温等。市场对人民币继续升值基本没有疑虑，即期市场今日客盘结汇仍然很重，出现了恐慌性的结汇力量。

“市场是一边倒的行情。中间价高开影响下，市场出现抛售美元的狂潮，市场卖压大（卖出美元压力大），结汇压力沉重。”上海一外资行交易员称。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1733元，日高为6.1726，距离日波幅上限仅7个点子，上日收报6.1831元。今日人民币兑美元中间价 为6.2342元，连续四日创历史新高，上日中间价为6.2408元。

另有华南一银行交易员表示，从3月进出口看，其贸易逆差的状况说明经常项目下引发的资本流入压力已经不大，而目前市场表现出的资本流入的冲击或更多来源于资本项目下。

交易员并认为，央行的态度很明确，人民币将延续升值态势，即使后期有中间价往下的情况，亦应该是力度较小的反弹，但究竟人民币将升至什么位置则很难定论。

对于离岸市场人民币价格低于在岸市场的现状，交易员并认为，目前市场并非全流通的情况下，两个市场的单纯套利很难，毕竟空间还比较有限，而目前这一状况亦难改人民币升值态势。

“CNH倒挂主要还是短期的技术层面因素，资本还是有持续流入的可能。CNH倒挂可能会引起人民币出现小小的回跌，但应该不会影响升值的大趋势。” 华南一股份行交易员称。

东京汇市日圆周三在亚洲盘初下跌，再度承压，此前金价自本周稍早的重挫走势中趋稳。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2440/60，上日尾盘为6.2495。

北京时间12:11，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1766/77元，上一交易日尾盘报6.1838元。

加拿大官员称，G20会议可能不会将金价作为一个具体议题来讨论。

现货金 周三跳涨1%至日高每盎司1,381.80美元，因实货买盘在上日金价跌至2011年初以来最低水准后进场。此前，金价周二跌至逾两年低点，延续此前的急剧跌势。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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