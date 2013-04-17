修正-欧洲汇市：英镑小跌，稍后英央行将公布会议记录

(更正内文第一段错别字应为“会议”)

路透伦敦4月17日 - 英镑兑美元和英镑周三小幅下跌，英国央行公布会议记录前买兴停滞，市场将仔细从会议记录中寻找有关央行进一步放宽货币政策的可能性的线索。

市场人士预计，英国央行会议记录将显示，决策者4月以6-3的投票结果通过维持3,750亿英镑的资产购买计划不变，之前两个月该计划亦维持不变。

分析师称该结果料给英镑带来些许支撑，不过鉴于英国经济正面临五年内第三次陷入衰退的风险，相关忧虑将限制英镑涨幅。

投资者还将关注将于0830GMT出炉的英国失业报告，藉以研判经济前景。

英镑/美元 目前交投于1.5344，日内下跌0.1%，但距离上周所及的两个月高位1.5412并不远，该处料将构成强劲阻力位。

欧元/英镑 上涨0.1%，报0.8586英镑，略低于前日所及的四周高点0.8601。（完）

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