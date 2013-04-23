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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 10:08 BJT

更正-中国房地产：广州明起执行商品房预售价格网上申报制度，进行房价指导

(标题上应为"明"起执行,非"今"起.)

路透北京4月23日 - 中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。广州房管局规定，自周三起该市实行商品住宅预售/销售网上价格申报，开发企业销售住宅必须办理预售网上申报，并接受国土房管部门的价格指导。

广州市房管局网站周一刊登通知称，对未办理网上价格申报的，或申报价格过高且不接受国土房管部门指导的，暂不核发预售许可证。超过申报价格销售的，暂停网上签订商品房买卖合同。

“各申报管理单位要继续完善对商品住宅价格的监测分析和信息发布机制，稳定市场预期，确保房地产市场监管措施落实到位。”通知称。

此外，要加大房地产市场巡查监管力度，将联合工商、物价等部门开展房地产市场专项整治行动，重点查处违反住房限购政策违规销售、违规经纪、哄抬房价、发布虚假广告等违法违规行为。

广州近期房价上涨压力较大，3月份数据显示，广州新建商品住宅网签价格同比上涨34.9%，调控形势严峻。

据国内媒体，北京市住建委主任杨斌近期已表示，北京市正在研究自住型、改善型商品住房纳入限价房序列管理政策，将很快出台，这类房将通过政府的土地收入、税收政策的优惠保证中低价位，因此以后再上市可能会受到限制。 （完）

参看详情请点选广州市房管局网站（here） (发稿 李航; 审校 李然/林高丽)
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