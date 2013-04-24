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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 15:53 BJT

更正-日本股市：日经指数收高2.3%创近五年高位，日圆下滑提振出口股

(更正：因译文有误，内文首段应为“日圆兑美元重拾跌势”，非“美元兑日圆重拾跌势”)

路透东京4月24日 - 日本股市日经指数周三跳升2.3%至近五年最高水平,因日圆兑美元 重拾跌势，滑向100日圆，对汇价敏感的出口类股领涨。

日经指数 上涨313.81点至13,843.46，为2008年6月来最高。日圆兑美元 日内盘中低点达到99.77。

东证股价指数 上涨1.8%至1,164.35点。(完)
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