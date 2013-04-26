更正-台湾股市：收盘微升0.31点，资讯服务类指数涨幅居前

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(更正：因英文原文有误，标题及内文第二段应为“收高0.31点”，非“收高0.13点”)
路透台北4月26日 - 台湾股市周五收平盘，资讯服务类指数 涨幅居前，大涨2%，此前有报导称，大陆同意，以试点方式，让台资以过半资金持股取得网路内容供应商(ICP)的经营许可证，将有利于台资取得经营主导权。
加权股价指数 微升0.31点至8,022.06点，今日开高0.16%。
电子类指数 小升0.2%，金融保险类指数 下跌0.3%。
初步数据显示，大盘成交值 为901.69亿台币，上交易日为757.40亿。(完)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22