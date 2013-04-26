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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 14:35 BJT

更正-台湾股市：收盘微升0.31点，资讯服务类指数涨幅居前

(更正：因英文原文有误，标题及内文第二段应为“收高0.31点”，非“收高0.13点”)

路透台北4月26日 - 台湾股市周五收平盘，资讯服务类指数 涨幅居前，大涨2%，此前有报导称，大陆同意，以试点方式，让台资以过半资金持股取得网路内容供应商(ICP)的经营许可证，将有利于台资取得经营主导权。

加权股价指数 微升0.31点至8,022.06点，今日开高0.16%。

电子类指数 小升0.2%，金融保险类指数 下跌0.3%。

初步数据显示，大盘成交值 为901.69亿台币，上交易日为757.40亿。(完)
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