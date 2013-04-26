修正-更新版-日本股市：自近五年高点下滑，投资者在黄金周前解除仓位

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* 日经指数今日下挫0.3%；本周收高4.3%

* 日本央行维持政策不变，日圆疲态暂停

* Advantest与M3业绩不佳，令市场受到冲击

路透4月26日 - 日本股市周五自近五年高位回落0.3%，因投资者在黄金周假日前获利了结。不过本周日本股市仍收高。

日圆小幅反弹和一系列令人失望的企业业绩，也拖累市场，抑制日经指数突破心理阻力位14,000。

日经指数 收低41.95点，报13,884.13点，日内在平盘上下方波动。股指一度上涨0.4%至13,983.87点，创下2008年6月迄今新高，且距离14,000关口不远。

投资人锁定获利，在下周一系列公共假期前对冲风险。

日本央行周五维持货币政策不变，在广泛预期之中。本月稍早该央行宣布了大刀阔斧的经济刺激措施，以在两年内达到2%的通胀目标。

该央行在股市收盘后发布了经济展望报告，上调了对国内生产总值(GDP)与消费者物价指数(CPI)的预估。

自从去年11月安倍晋三承诺强力宽松货币与财政刺激以来，日股指标日经指数已经上涨60%。安倍于去年12月成为日本首相。日圆在此期间则下跌了22%。

东证股价指数周五收低1%报1,161.19点。主板成交相对清淡，约39.5亿股股票易手，上周日均量为40.7亿股。

日本这个财报季虽仍处早期，但目前为止已公布业绩的16家日经指数成分企业中，只有两家的业绩好于市场预期。