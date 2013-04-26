修正-更新版-日本股市：自近五年高点下滑，投资者在黄金周前解除仓位

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(修正内文倒数第三段错字)
* 日经指数今日下挫0.3%；本周收高4.3%
* 日本央行维持政策不变，日圆疲态暂停
* Advantest与M3业绩不佳，令市场受到冲击
路透4月26日 - 日本股市周五自近五年高位回落0.3%，因投资者在黄金周假日前获利了结。不过本周日本股市仍收高。
日圆小幅反弹和一系列令人失望的企业业绩，也拖累市场，抑制日经指数突破心理阻力位14,000。
日经指数 收低41.95点，报13,884.13点，日内在平盘上下方波动。股指一度上涨0.4%至13,983.87点，创下2008年6月迄今新高，且距离14,000关口不远。
投资人锁定获利，在下周一系列公共假期前对冲风险。
日本央行周五维持货币政策不变，在广泛预期之中。本月稍早该央行宣布了大刀阔斧的经济刺激措施，以在两年内达到2%的通胀目标。
该央行在股市收盘后发布了经济展望报告，上调了对国内生产总值(GDP)与消费者物价指数(CPI)的预估。
自从去年11月安倍晋三承诺强力宽松货币与财政刺激以来，日股指标日经指数已经上涨60%。安倍于去年12月成为日本首相。日圆在此期间则下跌了22%。
东证股价指数周五收低1%报1,161.19点。主板成交相对清淡，约39.5亿股股票易手，上周日均量为40.7亿股。
日本这个财报季虽仍处早期，但目前为止已公布业绩的16家日经指数成分企业中，只有两家的业绩好于市场预期。
“鉴于近期汇率的急剧波动，出口相关的企业可能会设定相对现汇价格保守的汇价预估，如果是这样，那很可能会达不到市场预期，并被视作一大负面因素。”(完)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22