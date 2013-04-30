修正-意大利政经：莱塔新政府赢得初次信任投票，此前承诺将促进经济成长

(更正：内文第四段贝鲁斯柯尼所属党派名称中文译法修正为“自由人民党”，非“人民自由党”)

* 莱塔承诺将关注经济成长，希望欧盟改变政策方向

* 莱塔计划本周出访布鲁塞尔、巴黎和柏林

* 民调显示莱塔的支持率不高

路透罗马4月29日 - 意大利新任总理莱塔周一赢得在议会的初次信任投票，此前他承诺将敦促欧盟改变一味注重撙节的政策，并寻求实现经济成长和促进就业。

莱塔表示，意大利不可能只关注削减庞大的公共债务，而是要将振兴经济摆脱衰退作为新的重点。

他所领导的左右翼联合政府在下议院以453票对153票轻松通过信任表决，一如预期。

莱塔得到其所在的中左翼民主党(PD)、贝鲁斯柯尼所属的中右翼自由人民党(PDL)、以及前总理蒙堤领导的中间派支持。待周二通过上议院的第二次信任投票后，这届政府就可获得完全授权。

不过，EMG机构自新内阁名单公布以后所进行的首次民调结果显示，莱塔的支持率仅为41%，表明很多意大利民众不太信任这届由昔日对头组成的联合政府。

莱塔在众议院发表演说时称：“若只注重财政整固，经济将如同死灰，采取促进经济成长的政策不能再等下去了，”他认为意大利经济历经逾10年停滞后仍然“严峻”。

**市场反应正面**

金融市场对莱塔上任以及政治僵局的结束抱以正面回应，债券收益率(殖利率)下跌且股价上涨。在标售中期和长期债券时，意大利借款成本降至2010年10月来最低。

现年46岁的莱塔政治立场温和，与国际社会过从甚密。他承诺将坚持履行意大利对欧盟伙伴国的预算承诺，并表示将于本周出访布鲁塞尔、巴黎和柏林。

如今越来越多的欧洲政界人士开始抵制先前普遍认同的预算撙节做法，莱塔就是其中一员，不过他没有提供太多关于如何重振意大利经济成长的具体提议。意大利经济已萎缩至低于2001年时的水平。

民主党主要经济事务发言人Stefano Fassina称，莱塔应该与欧盟重新协商意大利的预算目标，以获得更多喘息的空间。他在议会表示：“其他国家已经这么做了，所以我们也应如此。”(完) (编译 王翔琼; 审校 郑茵/程琳)