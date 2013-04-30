修正-《新兴市场分析》家庭与企业最后也许要为廉价债务付出高昂成本

(修正第四段最后一句措辞)

路透伦敦4月29日 - 韩国购屋者、中国小型企业、巴西开车族、以及土耳其的银行等，现正成为新兴市场债台日渐高筑的推手，取代财政已大致步上有序正轨的政府。

在低廉资金充斥的世界里，投资者竞相以纪录低位的利率提供贷款，对企业及家庭构成诱惑，并威胁到政府十年来降低债务比例的努力。

过去因违约而受损的新兴市场主权债，可能已经站稳脚跟。

但民间债务的稳步攀升，对投资新兴市场的人士是个警讯。这些投资者要么是将负债不高的新兴市场视为债务过重的西方国家的替代，要么寄望发展中国家债务违约的漫长历史已成过去。

有很多方法可以详细解析这个问题。但摩根大通数据显示，目前以硬通货计算的民间债务约为4万亿(兆)美元。据摩根大通估算，是2005年的三倍。

摩根大通表示，美元主权债务在这段时间里增加了三分之一至1.5万亿。不过债务与国内生产总值(GDP)之比则下降了三分之一。

浏览新兴市场民间及政府外部债务图表，请点击(link.reuters.com/syd67t)

背景资料：主要新兴国家外债情势一览

浏览家庭债务图表，请点击(link.reuters.com/rat67t)

而且，外债及债券市场债务仅是冰山一角。

首先，与汽车、房屋和假日消费相关的家庭负债水平上升速度在多数情况下都快于经济增长。新增债务中很大一部分可能并非来自债市，而是通过透明度较低的融资工具筹到的。

那么，发展中国家债务水平到底有多高？

ING新兴市场债券部主管David Spegel估计，不管是以美元还是以本币，债市融资仅占新兴市场债务总量的五分之一。

据他推算，新兴市场债务总额为66.3万亿(兆)美元，其中公共部门不到10万亿美元。这个总额相当于国内生产总值(GDP)的256%，并不比美国350%左右的水平低很多。

Spegel对路透称，回到2008年，新兴市场债务规模还只有35万亿美元，其中主权债为6.4万亿美元。

“如果单看债务中最透明的部分，也就是债市，那你很容易以为新兴市场风险更低。”他说道，“如果新兴市场债务很大部分是不透明的形式，就要问一下这给经济带来什么潜在风险。”

以中国为例，该国影子银行悄然兴起，促使惠誉本月调降该国本币债务评级。这也使中国债务总量相当于GDP的200%，接近希腊260%的水平。

**关键是家庭和企业负债，而非政府债务**

借贷热潮侵蚀了新兴市场投资的主要理由之一--较低的债务比率。

新兴国家主权债规模平均仅相当于GDP的三分之一，而美国或意大利的这一比例都超过了100%。

但成功化解了公共债务问题的政府发现，控制民间债务要难得多--的确，监管当局控制银行过度放贷的措施却可能把这类业务推到暗处，中国就是一个例子。

RBS分析师表示，信贷需求还归因于经济成长由出口拉动向内需带动的转变，并指出，家庭因此更易受到房产价格下跌和利率可能上升的影响。

很多时候令人担心的不是债务水平，而是信贷成长的速度。以巴西为例，其家庭负债自2005年以来已经翻倍，相当于可支配收入的45%左右。

韩国家庭负债自2005年以来平均每年增长9%，到2012年相当于可支配收入的156%。今年稍早韩国央行的一份调查强调，家庭负债是韩国金融体系面临的最大风险。

许多人都认为，企业在力所能及的时候锁定廉价资金是正确的举动。货币错配情况实际上没有1997年金融危机以前那么严重，当时多数新兴市场都不选择本土借贷。

但国际货币基金组织在最新版本的全球金融稳定报告中指出，债务和硬货币敞口较大的新兴市场企业可能容易受到全球利率最终上升的冲击。

这种情况或许已经出现。标普称，2012年新兴市场企业违约率超过全球水准，16年来这种情况只出现过四次，另外三次分别是1998年、1999年和2002年--正是亚洲、俄罗斯和阿根廷发生危机的年份。

“当发达国家经济复苏后资金涌向那里，许多亚洲借款方可能会发现利率上升比他们预期的来得要早，速度也更快，”标普主权评等部主管Kim Eng Tan表示。

“我们担心如果他们现在不(对民间借贷)踩下刹车，那以后可能会出问题。”(完)

(编译/审校 李婷仪/程琳/李爽/许娜/隋芬)

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