更正-更新版-路透调查：4月OPEC产出自一年多以来最低水准回升，较目标水准高出46万桶

(更正：因译文有误，倒数第二段改为“伊朗石油输出目前低于在12月创出的制裁后高点每日至少140万桶”，而非“目前伊朗石油输出已自12月制裁终止后的高点每日至少140万桶回落”)

* 每日原油供给增加28万桶，主要由伊拉克、伊朗及利比亚所贡献

* 沙特产出变化不大，因出口持平

* OPEC每日产出较目标高出46万桶

路透伦敦4月30日 - 一项路透调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)4月产出自一年多以来的最低月度水准回升，因伊拉克及利比亚出口中断的情形获得解决，且伊朗销售增加。

这项研究航运数据、访问原油公司消息人士、OPEC及谘询机构的调查结果显示，OPEC 4月每日原油产出达3,046万桶，高于3月的3,018万桶。

调查显示供给增加的原因在于产出遭打乱的情形减少，而非策略上扩大产出。OPEC中最大产油国沙特在2012年底减产，目前仍持续控制产出，其他波湾的OPEC国家也这么做。

“这在预料之中，”PFC Energy资深能源行业顾问Paul Tossetti在论及4月产出增加时表示。“沙特减产，并得到其他国家的支持，但是这全都并非有意为之。”

油价目前报约每桶104美元，受全球经济前景的影响，已自2月的近120美元回落，但仍高于沙特乐见的水准100美元。

根据路透调查，OPEC的3月产出为2011年10月以来最低，当时OPEC每日产出2,981万桶。OPEC本月产量较2012年1月设定的供应目标每日3,000万桶高出46万桶。

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根据调查，沙特本月产出维持在每日925万桶。4月国内需求通常会增加，因发电厂有季节性需求，但产业消息人士称，出口持平。

OPEC预定在5月31日于维也纳召开会议，讨论下半年产出政策。目前而言，OPEC料将维持产出目标不变，沙特可视需求情况来调整供应。

布兰特原油期货 周二在略低于104美元处交投。该期货在2月8日触及每桶119.17美元的2013年高点。

**伊拉克出口复苏**

伊拉克、利比亚和伊朗是OPEC本月产出增加的推手。

伊拉克是全球成长最快的出口国，该国南部港口每日输出量增加约20万桶，因受气候干扰减少。基尔库克原油出口仍受到限制，因中央政府与库尔德斯坦地区存在款项争议。

利比亚产出增加，其祖韦提奈港口在经过爆炸事件后，以于4月初恢复输油。此外，抗议人士也结束封锁康菲石油国际(ConocoPhillips) Waha Oil油田的行动。

根据调查，伊朗原油出口在4月小幅增加，来到每日约110万桶，3月产出则下修为每日103万桶。

产业消息人士称，包括韩国在内的亚洲客户4月买进了更多的伊朗原油，因炼厂维修结束。而近几个月来未买进的台湾，可能也已在4月买入了伊朗原油。

美国和欧洲的制裁造成去年伊朗原油出口大减。伊朗石油输出目前低于在12月创出的制裁后高点每日至少140万桶。