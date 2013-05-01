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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 17:36 BJT

修正-欧洲汇市：美元指数跌至两个月低点

(因译文有误，内文第一段应为因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)“今日稍晚”宣布决议时，非“今日稍早”)

路透伦敦5月1日 - 美元指数周三跌至两个月低点，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚宣布决议时，将维持积极刺激方案。

美元指数 一度跌至低见81.596，为2月底以来最低。

美元兑英镑跌势亦拖累美元指数，英镑兑美元 升至两个半月高点，因稍早英国制造业采购经理人(PMI)调查较预期强劲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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