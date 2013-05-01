修正-欧洲汇市：美元指数跌至两个月低点

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(因译文有误，内文第一段应为因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)“今日稍晚”宣布决议时，非“今日稍早”)
路透伦敦5月1日 - 美元指数周三跌至两个月低点，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚宣布决议时，将维持积极刺激方案。
美元指数 一度跌至低见81.596，为2月底以来最低。
美元兑英镑跌势亦拖累美元指数，英镑兑美元 升至两个半月高点，因稍早英国制造业采购经理人(PMI)调查较预期强劲。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠