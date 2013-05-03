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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 16:49 BJT

更正-台湾货币市场：5月3日及下提存期资金预期变化一览表

(更正：央行存单到期金额为〞2,374.1〞亿台币，非〞107〞亿)

路透台北5月3日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,374.1亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (下提存期)

**宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)2,274.55亿台币 ：

5/06 3,794.50亿台币

5/07 4,208.70亿台币

5/08 1,639.00亿台币

5/09 4,164.25亿台币

5/10 799.15亿台币

5/13 1,966.15亿台币

5/14 630.00亿台币

5/15 641.15亿台币

5/16 2,613.00亿台币

5/17 3,477.50亿台币

5/20 4,091.15亿台币

5/21 1,563.50亿台币

5/22 3,689.00亿台币

5/23 3,876.00亿台币

5/24 1,539.00亿台币

5/25 27.00亿台币

5/27 3,171.50亿台币

5/28 58.00亿台币

5/29 57.00亿台币

5/30 7.00亿台币

5/31 127.00亿台币

6/03 135.00亿台币

--国库券到期150亿台币

5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素:

--5/6：央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，3日标售。

--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币，15日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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