更正-台湾货币市场：5月3日及下提存期资金预期变化一览表

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
(更正：央行存单到期金额为〞2,374.1〞亿台币，非〞107〞亿)
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,374.1亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (下提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)2,274.55亿台币 ：
5/06 3,794.50亿台币
5/07 4,208.70亿台币
5/08 1,639.00亿台币
5/09 4,164.25亿台币
5/10 799.15亿台币
5/13 1,966.15亿台币
5/14 630.00亿台币
5/15 641.15亿台币
5/16 2,613.00亿台币
5/17 3,477.50亿台币
5/20 4,091.15亿台币
5/21 1,563.50亿台币
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 58.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 7.00亿台币
5/31 127.00亿台币
6/03 135.00亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--5/6：央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，3日标售。
--5/20：财政部增额发行30年期”102甲5期”公债，金额350亿台币，15日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
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