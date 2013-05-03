重发-金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览

(亲爱的客户，您好：金砖国家每日股汇市收盘综览，由于与个别股汇市报导内容多有重复，计划将于近日取消。如您有任何建议或者意见，请发函meg.shen@thomsonreuters.com；或致电 沈以文 +886 2 25022095)

路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.08%，报1,037.33点。

中国股市：沪综指周四收跌，创逾四个月来收盘新低，煤炭、有色板块受国际大宗商品价格拖累领跌。分析师称，此前公布的中国官方和汇丰PMI数据双双逊于预期，加剧经济复苏乏力疑虑，大盘延续节前调整态势，预计短线仍将震荡下行。沪综指 收报2,174.123点，跌3.789点或0.17%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点。4月大盘累计下跌2.6%，为连续第三个月下跌。上海A股今日成交额为596亿元人民币，上周五为649亿元。

香港股市：香港股市由七周高点回落，中国制造业数据疲软，打击经济成长敏感类股。恒生指数 收跌0.3%，至22,668.3点，由周二触及的七周收盘高位拉回。恒生国企指数 跌0.9%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘跟随中间价连续第三个交易日双双创下历史新高。中间价较上日大涨126个点子，接连高开强化市场人民币升值预期。但与此同时中间价跳高幅度之猛，也让市场日间交投更趋谨慎。午盘较大量的企业购汇在低价美元吸引下逐渐活跃，令人民币涨幅缩减。

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印度股市：收在2月初以来最高收盘位，因市场冀望央行周五将宣布降息，提振HDFC等对利率敏感的股票；TCS则因获得追逐价值的买盘追捧而上涨。指标BSE指数 收升1.19%，或231.59点，报19,735.77点，是2月4日依赖最高收盘位。NSE指数 收升1.17%或69.15点，收报5,999.35点，连续第三天上扬，盘中曾触及6,000点的关键心理关卡。

印度汇市：从两个月高位回落，终场收平，因美元出现空仓回补。但在央行周五召开政策会议前，市场人气仍然看涨。卢比兑美元 收报53.81/82，周二收盘价报53.80/81。卢比盘中曾经高见53.6625，是2月28日来最高位。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,401.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.09%至752.14点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.17%，报31.1730卢布，卢布兑欧元 升0.42%，至40.7790卢布。 ========================================================================================

巴西股市：下跌，因巴西重要的贸易伙伴中国公布的4月制造业成长数据疲弱。圣保罗交易所Bovespa指数 三日来首次收低，跌1.05%至55,321.93点。

巴西汇市：拉美货币大多回落，因周三公布的中美两国经济数据不佳，打压拉美地区出口前景。1910GMT，雷亚尔兑美元 回落0.61%至2.0123。

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南非股市：收高，打断连续三天的跌势，Massmart 和Shoprite 等零售商股摆脱估值疑虑引起的跌势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.87%，报34,363.82点。综合指数 收高0.9%，至39,082.85点。