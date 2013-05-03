更正-台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
(更正：今日存单到期金额为〞2,374.1〞亿，非〞107〞亿)
路透台北5月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为 2,374.1亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,707.25亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为728亿台币，累计超额准备为8,739亿台币，加计前期1%的超额准备为9,254亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
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