更正-德国数据：4月综合PMI降至50之下，为五个月来首次

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：因译文有误，第二段应为“德国”，非“法国”)
路透柏林5月6日 - 周一公布的调查显示，德国4月民间活动五个月来首次萎缩，因服务业活动萎缩，显示这欧洲最大的经济体或在第二季衰退。
德国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值从3月的50.6降至49.2。
4月综合PMI终值虽高于初值的48.8，但仍低于荣枯分水岭的50。
4月服务业PMI终值为49.6，低于3月的50.9，为11月以来首度呈现萎缩。新订单连续第二个月下滑，以及未交货订单连续第14个月减少，引发对经济前景的疑虑。
“4月德国服务业PMI终值虽较初值更接近于荣枯分水岭门槛。但这并未改变服务业日益黯淡的前景，”Markit分析师Tim Moore说。
“4月服务业产出再次下滑，加上制造业生产也下降，德国第二季经济恐有难以扩张之虞。”(完) (编译 田建华/李婷仪; 审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。