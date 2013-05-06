更正-德国数据：4月综合PMI降至50之下，为五个月来首次

(更正：因译文有误，第二段应为“德国”，非“法国”)

路透柏林5月6日 - 周一公布的调查显示，德国4月民间活动五个月来首次萎缩，因服务业活动萎缩，显示这欧洲最大的经济体或在第二季衰退。

德国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值从3月的50.6降至49.2。

4月综合PMI终值虽高于初值的48.8，但仍低于荣枯分水岭的50。

4月服务业PMI终值为49.6，低于3月的50.9，为11月以来首度呈现萎缩。新订单连续第二个月下滑，以及未交货订单连续第14个月减少，引发对经济前景的疑虑。

“4月德国服务业PMI终值虽较初值更接近于荣枯分水岭门槛。但这并未改变服务业日益黯淡的前景，”Markit分析师Tim Moore说。