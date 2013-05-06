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亚洲 | 2013年 5月 6日 星期一 12:15 BJT

修正-《汇市简讯》英镑/日圆有望结束三角形整理，形成向上突破

(更正：修饰标题措辞，以明确语意) 0346GMT

* 自4月初以来就在78.6%费波纳奇回档位下方进行三角形盘整

* 跌势日益收浅，意味着可能向上突破

* 周五显示突破即将来临，并守住新高点

* 2009年高点163以前未见阻力，可考虑做多

* 唯有日线收在153之下，才会改变偏多前景(完)

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