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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:11 BJT

更正-韩国热股：现代汽车股价大跌3%，因美元兑日圆升破100日圆

(因英文原文有误，第二段“日圆走强”应为“日圆贬值”)

路透首尔5月10日 - 韩国汽车制造商现代汽车股价 周五大跌3%至逾两周来最低位，因上日美元兑日圆升破100日圆。

日圆贬值 使韩国出口相较日本失去价格竞争力，汽车制造商受到的冲击尤为严重。美元兑日圆触及逾四年来最高点。

0034GMT，现代汽车股价下跌2.8%，起亚汽车 下滑3%。(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
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