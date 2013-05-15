更正-《独家新闻》欧盟拟向中国发出警告，华为中兴或因补贴问题面临制裁--消息

(更正：因英文原文有误，删除内文第五股票代码“ ”，澄清华为并未上市)

* 欧盟就电信设备制造商获得非法补贴问题表示担忧

* 华为和中兴占有近25%的欧盟市场份额

* 两家公司均否认获得非法补贴

路透布鲁塞尔5月14日 - 据知情人士表示，欧盟执委会计划向中国发出正式警告，准备就非法补贴问题对中国电信设备制造商华为和中兴通讯征收惩罚性关税。

欧盟贸易执委卡瑞德古特周三料将赢得欧盟执委会支持，向中国发出一封警告信，表明欧盟在抵制非法补贴行为上的严肃立场。

“我们想向中国发出一份意向书，告知是他们若不改变做法，将面临关税制裁，”一名知情人士称，其并补充道，卡瑞德古特得到欧盟执委会主席巴罗索的全力支持。

这项决定将标志着欧盟加强对抵制中国倾销行为的努力。中国是欧盟的第二大贸易伙伴。几名欧盟官员对路透表示，欧盟执委会也将从6月开始向价值以十亿美元计的中国太阳能面板征收关税。

华为 在不到十年前还是一家名气不大的电信公司，而时至今日，该公司与竞争对手中兴通讯 已经占据了近四分之一的欧洲市场份额。

**收集证据**

华为在布鲁塞尔的发言人拒绝就此举发表评论，但公司否认接受过不公平补助。华为称，公司的优势在于生产成本低廉，而且其产品是安全的。中兴周二亦未置评，但也否认接受非法补贴。

卡瑞德古特曾于2月向路透表示，中国在移动通讯网络领域的影响力日益增强，引发外界严重关切，并指称美国和澳洲实际上已经把华为挡在市场之外。

欧盟各国间在电信行业方面存在分歧，卡瑞德古特因此不得不小心行事。英国和荷兰对华为表示支持，因华为在两国提供了大量就业机会，而法国和意大利则支持卡瑞德古特采取制裁的做法。

有官员表示，他们现在有证据可以证明中国提供补助。

“明天的决定具有政治性，”另一名人士在谈及执委会看法的时候表示。“基本上来说，我们需要的证据都已经在手上，不需要再进行调查。”

华为发言人指出，公司已经数次申请与欧盟执委会进行会晤，但均遭拒绝。

“我们愿意与股东对话。这些指控引发了误会和错觉，因此我们一直十分愿意与所有股东进行讨论，”Tina Tsai说。(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 郑茵)