更正-台湾债市：主流券殖利率同步放量收创一个月高位，料短线高档震荡

(更正内文第三段"1997年"10月的5年期乙类公债,应有误,请改为"2007年") * 美股续创历史新高提振风险胃纳 * 台债殖利率短线高档震荡 * 明日五年券殖利率主交投估0.93-0.96% 路透台北5月15日 - 台湾五年期公债102/2 及10年期公债102/6A02106=TW O周三殖利率齐扬。主要因为美股续创历史新高提振风险胃纳，台债殖利率随美债劲扬，令 五年期及10年期主流券殖利率同步收创一个月收盘高位，短线殖利率料将高档震荡。 交易员指出，30年期公债增额券102/5R不仅得标利率高于预期，且不足额发行，若足额 的话可能就标破2%，消息一出反而有多方进场轧空，标售结果出炉后有利空出尽的味道，致 102/2殖利率升幅收敛，明日主要交投区间暂看0.93-0.96%，短期台债仍将追随美债走势。 台湾央行周三午间表示，财政部委托标售的30年期公债102/5R 得标利率 为1.99%，高于市场预期，且不足额发行，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的 发行目标。 央行官员称，上次不足额发行的情况发生在2007年10月的5年期 乙类公债及同年8月的20年期增额券。 今日五年期公债102/2殖利率同创盘中高位及收盘高位，前波盘中及收盘高位分别为4月 15日的0.9730%、4月16日的0.9440%。10年期公债102/6殖利率亦触及一个月收盘高位，该收 盘高位为4月15日的1.2650%。 “有3月份美债殖利率急弹的经验 ，现在大家跑得都很快!”一位证券交易员说。 上述交易员表示，目前筹码战情势增温，102/2空单量仍在高位，空方担心轧空力道再 起，部分空单在0.96%附近先行获利了结，但又有新空单进场，短线多空交战，102/2殖利率 呈现高档震荡格局。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +2.42 0.9410 0.9300-0.9688 468.5 10 102/6 +2.80 1.2650 1.2450-1.2980 48.5 外银交易员认为，短线台债还是紧盯美债，近期美国10年期指标债殖利率恐将来回测试 2%，毕竟这波空头走势又快又急，要迅速站稳2%可能不容易，来回测试高位的可能性较高。 美国公债价格周二下跌，指标公债收益率升至七周高位，因投资人将公债的资金转向诸 如股市等较高风险资产。周一指标10年期公债殖利率收报1.96%，30年期公债殖利率亦升至3 .17%。 至于长券部分，银行交易员指出，10年期公债102/6殖利率亦随美债同步走高，一度急 拉到逼近1.3%的价位，买盘就陆续进场，“1.3%附近是不错的买点”，不过长券端利率风险 升温，较不受银行端资金青睐。20年期公债102/3 殖利率今日窜升逾5个基点。 此外，台湾加权指数 周三收涨0.81%，报8,318.59点，外资及陆资今日在台股买 超50.32亿台币，连续15个交易日买超累计1,061.06亿。 本周余日主要数据与国际事件包括周三稍晚美国生产者物销指数；周四欧洲央行管理委 员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消费者物价指数及周五美国领先指标。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8300 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2650 5 102/2 0.9410 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)