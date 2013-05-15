更正-台湾债市：主流券殖利率同步放量收创一个月高位，料短线高档震荡

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正内文第三段"1997年"10月的5年期乙类公债,应有误,请改为"2007年") * 美股续创历史新高提振风险胃纳 * 台债殖利率短线高档震荡 * 明日五年券殖利率主交投估0.93-0.96% 路透台北5月15日 - 台湾五年期公债102/2 及10年期公债102/6A02106=TW O周三殖利率齐扬。主要因为美股续创历史新高提振风险胃纳，台债殖利率随美债劲扬，令 五年期及10年期主流券殖利率同步收创一个月收盘高位，短线殖利率料将高档震荡。 交易员指出，30年期公债增额券102/5R不仅得标利率高于预期，且不足额发行，若足额 的话可能就标破2%，消息一出反而有多方进场轧空，标售结果出炉后有利空出尽的味道，致 102/2殖利率升幅收敛，明日主要交投区间暂看0.93-0.96%，短期台债仍将追随美债走势。 台湾央行周三午间表示，财政部委托标售的30年期公债102/5R 得标利率 为1.99%，高于市场预期，且不足额发行，实际发行额仅289.029亿台币，明显低于350亿的 发行目标。 央行官员称，上次不足额发行的情况发生在2007年10月的5年期 乙类公债及同年8月的20年期增额券。 今日五年期公债102/2殖利率同创盘中高位及收盘高位，前波盘中及收盘高位分别为4月 15日的0.9730%、4月16日的0.9440%。10年期公债102/6殖利率亦触及一个月收盘高位，该收 盘高位为4月15日的1.2650%。 “有3月份美债殖利率急弹的经验 ，现在大家跑得都很快!”一位证券交易员说。 上述交易员表示，目前筹码战情势增温，102/2空单量仍在高位，空方担心轧空力道再 起，部分空单在0.96%附近先行获利了结，但又有新空单进场，短线多空交战，102/2殖利率 呈现高档震荡格局。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +2.42 0.9410 0.9300-0.9688 468.5 10 102/6 +2.80 1.2650 1.2450-1.2980 48.5 外银交易员认为，短线台债还是紧盯美债，近期美国10年期指标债殖利率恐将来回测试 2%，毕竟这波空头走势又快又急，要迅速站稳2%可能不容易，来回测试高位的可能性较高。 美国公债价格周二下跌，指标公债收益率升至七周高位，因投资人将公债的资金转向诸 如股市等较高风险资产。周一指标10年期公债殖利率收报1.96%，30年期公债殖利率亦升至3 .17%。 至于长券部分，银行交易员指出，10年期公债102/6殖利率亦随美债同步走高，一度急 拉到逼近1.3%的价位，买盘就陆续进场，“1.3%附近是不错的买点”，不过长券端利率风险 升温，较不受银行端资金青睐。20年期公债102/3 殖利率今日窜升逾5个基点。 此外，台湾加权指数 周三收涨0.81%，报8,318.59点，外资及陆资今日在台股买 超50.32亿台币，连续15个交易日买超累计1,061.06亿。 本周余日主要数据与国际事件包括周三稍晚美国生产者物销指数；周四欧洲央行管理委 员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消费者物价指数及周五美国领先指标。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8300 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2650 5 102/2 0.9410 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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