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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 12:16 BJT

更正-离岸人民币：台湾银行业4月底人民币存款568.79亿元，环比增17.8%(5月15日)

(更正内文表格”4月跨境贸易结算总额为300亿”有误，应为"中国银行台北分行办理人民币结算总金额300亿”)

路透台北5月15日 - 台湾央行周三表示，至今年4月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达265.29亿元，国际金融业务分行(OBU)人民币存款303.5亿元。路透据此计算，台湾银行业累计人民币存款 达568.79亿元，较上月成长约17.8%。

台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。

台湾央行自4月起将暂不公布跨境贸易结算总额。

以下为台湾央行提供的台湾人民币相关业务数据：(单位：亿元人民币)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 --

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87

注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

注3：汇款总额含个人及企业

相关新闻请见(here)

浏览台湾银行业人民币存款变化图表，请点选 r.reuters.com/kyj28t

离岸人民币新闻请点选 (记者 高洁如/林妙容; 审校 杨淑祯)
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