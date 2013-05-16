更正-离岸人民币：台湾银行业4月底人民币存款568.79亿元，环比增17.8%(5月15日)

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰

路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。