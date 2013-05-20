更正-路透碳点：中国深圳将发放约1亿吨碳排放许可

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(更正：原文有误，末段排放量降幅应为“21%”，非“17%”，并据英文原文更新部分内容)
路透北京5月17日 - 深圳政府已向二氧化碳排放交易计划的参与方分配2013年排放许可，预计三年间将向635家企业发放大约1亿吨排放许可。作为中国七个碳交易市场的试点之一，深圳将于6月正式开始交易。
根据南方日报，深圳发改委已经完成对参与交易企业的历史排放核查。
这635家企业2010年碳排放总量为3,170万吨，占深圳市碳排放总量的38%，约相当于新西兰排放规模的两倍。
深圳排放交易所一名高层对路透碳点表示，已经为深圳碳排放市场的首个年度向企业签发二氧化碳排放许可，不过规模并未公开。
分析师预期，企业获得的排放许可将高于历史排放量，以支持经济增长，这意味着该项目的头三年将发放约1亿吨排放许可。
碳排放交易将于6月18日开始。
深圳计划到2015年，将单位国内生产总值(GDP)的碳排放量较2010年降低21%，并估计在此期间的经济年增长率为10%。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51