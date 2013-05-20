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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 17:44 BJT

更正-路透碳点：中国深圳将发放约1亿吨碳排放许可

(更正：原文有误，末段排放量降幅应为“21%”，非“17%”，并据英文原文更新部分内容)

路透北京5月17日 - 深圳政府已向二氧化碳排放交易计划的参与方分配2013年排放许可，预计三年间将向635家企业发放大约1亿吨排放许可。作为中国七个碳交易市场的试点之一，深圳将于6月正式开始交易。

根据南方日报，深圳发改委已经完成对参与交易企业的历史排放核查。

这635家企业2010年碳排放总量为3,170万吨，占深圳市碳排放总量的38%，约相当于新西兰排放规模的两倍。

深圳排放交易所一名高层对路透碳点表示，已经为深圳碳排放市场的首个年度向企业签发二氧化碳排放许可，不过规模并未公开。

分析师预期，企业获得的排放许可将高于历史排放量，以支持经济增长，这意味着该项目的头三年将发放约1亿吨排放许可。

碳排放交易将于6月18日开始。

深圳计划到2015年，将单位国内生产总值(GDP)的碳排放量较2010年降低21%，并估计在此期间的经济年增长率为10%。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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