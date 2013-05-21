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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 17:02 BJT

更正-韩国数据：5月1-20日进口及出口均较上年同期下滑--海关

(更正：因英文原文有误，更正内文第二段进出口总额数据)

路透首尔5月21日 - 路透根据韩国海关周二公布的数据计算，韩国5月1-20日出口较上年同期下降3.8%，进口同比锐减9.1%。

韩国关税厅网站(www.customs.go.kr)公布的数据显示，韩国5月1-20日出口总额为265.7亿美元，进口总额为271.7亿美元。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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