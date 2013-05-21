更正-韩国数据：5月1-20日进口及出口均较上年同期下滑--海关

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8912元附近
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
(更正：因英文原文有误，更正内文第二段进出口总额数据)
路透首尔5月21日 - 路透根据韩国海关周二公布的数据计算，韩国5月1-20日出口较上年同期下降3.8%，进口同比锐减9.1%。
韩国关税厅网站(www.customs.go.kr)公布的数据显示，韩国5月1-20日出口总额为265.7亿美元，进口总额为271.7亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
--中国平安一季度实现原保费收入2,110亿元人民币，同比增长36%。其中，寿险业务下的个人新业务持续发力，原保费收入大增逾八成。