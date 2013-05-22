更正-日本央行：维持货币政策不变，木内登英提议放宽通胀目标达成时间未获通过

(更正：因译文有误，内文第一段“但一位审议委员提出将央行承诺的2%通胀率目标放宽到两年的时间内完成”应改为“但一位审议委员提出放宽央行承诺的两年内达到2%通胀率的目标”)

路透东京5月22日 - 日本央行周三决定维持货币政策不变，但一位审议委员提出放宽央行承诺的两年内达到2%通胀率的目标，该提议最终未获通过。

央行审议委员一致投票同意维持扩大基础货币的承诺，继续以每年60-70兆(万亿)日圆(5,850-6,820亿美元)的速度增加基础货币规模。

日本央行审议委员木内登英提议将2%的通胀目标设定为中长期目标，并提议承诺在未来两年内积极放宽政策。目前央行的计划是在两年内实现通胀目标。

木内登英的提案被8比1的投票结果否决。

日本央行4月4日宣布放松政策，承诺在两年时间内扩大公债和风险资产购买规模，将货币供应量增加一倍。

这样，日本央行将政策目标从隔夜拆借利率转为基础货币。

日本央行周三亦上调对经济的评估，称经济开始回升。

日本央行声明未提及近期公债收益率(殖利率)上涨的问题。