修正-《离岸人民币分析》台湾宝岛债追赶香港点心债，还需减税轻装前行

(删除内文第18段有关伦敦发人民币债的部分评论)

* 金管会积极做大宝岛债市场，首要减税等政策松绑

* 财政部与央行各有立场，需进一步积极整合

* 交叉货币互换交易与资金回流等配套措施待建立

* 伦敦、新加坡紧跟在后，台湾改善时间有限

记者 董永年

路透台北5月24日 - 起步三个月的台湾宝岛债正在奋起直追香港点心债。尽管监管层做大离岸人民币中心的决心不小，但在前有香港，后有伦敦、新加坡的围追堵截之下，要想在这场竞赛中脱颖而出，就必须做到轻装前行。

分析人士指出，目前宝岛债正面临外国投资人利息所得税调降不易、外资管理是否松绑的争议，而CCS(交叉货币互换)交易配套不够完备，也徒增发行成本。若令国际发行机构与投资人裹足不前，后续与国际证券结算与托管组织如euroclear(欧洲结算系统)等的合作机会将更加渺茫，或让宝岛债国际化沦为纸上空谈。

〞台湾有很大的潜力成为一个成功的离岸人民币市场，但关键在于相关配套与规范要获得松绑。〞渣打银行 台湾首席经济学家符铭财说。

台湾金管会已在4月发文，请财政部“研究”是否可将现行外国人投资宝岛债，需课征15%利息所得税的规定，修改为比照本地投资人仅课税10%。藉此拉近投资香港点心债，不需额外再课利息所得税的差距。

金管会于3月已拟定一份〞促进债券市场发展方案〞，比照香港点心债管理规范，采取将专业投资机构与一般投资人区隔的双轨制。凡是针对专业投资机构发行的外币债券，将取消信用评等规范、调降外国人投资税率、申请程序改事后报备制，以及不限定发行者的计息方式。中期而言，也期望开放陆资企业来台发债。

〞我们先针对销售对象进行分级管理措施，若是专业投资机构，将采松绑与低度的管理。像是简化申报流程、免除信用评等的规定。〞金管会委员林建智说。

而由多家外商银行在台主管组成的美国与欧洲商会金融业委员会，也将在6月提出宝岛债发展白皮书，敦促台湾政府尽速修改债券发行规范。除建议采双轨制管理措施外，也强调希望政府开放陆企来台发债，尤其是让股票曾在美国Nasdaq、香港H股挂牌，或是曾发行点心债的企业来台募资，并建议让注册在大陆的台商企业回台发行宝岛债。

台湾自2013年2月开放境内人民币业务以来，已有中国信托银行等四家银行与企业发行宝岛债，发行金额为28亿元人民币。 反观香港自2007年7月发行第一支人民币债券以来，规模日益扩大，根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。

不过，宝岛债偏低的发行利率已显示投资人对这“新生儿”的欢迎度，而这自然为发行方所乐见。一大型证券商承销主管表示，以中国信托宝岛债发行利率2.9%为例，若是在境外发行，恐怕要到3.3%-3.5%。远东新财务长王健诚则指出，舍弃点心债到台湾发宝岛债的原因，是因为在香港发行的律师与会计师费用偏高、发行时间冗长无法掌握时效。

**冀望政策松绑**

宝岛债国际化的发行平台想搭建好，光金管会唱独脚戏仍不足以成局，还有待主管税赋的财政部与主管外资的央行等大力配合。但现在光是为了调降税率一事，就可能踢到铁板。

虽然还未正式回覆，不过财政部赋税署科长倪丽心指出，现行投资债券的利息所得，本地个人是采10%分离课税，法人则是采17%的扣缴率，得自营利事业所得税结算申报应纳税额中减除，“会投资债券的外国人应该以法人为主，金管会的比照对象有点奇怪。”

倘若税率无法有效降低，一位中资香港分行的点心债承销商预期，税负将会成为海外投资人不想购买宝岛债的理由。

除了赋税减免的建议可能碰壁外，主管外资的央行态度也是关键。

一银行债券承销部主管就指出，法人若在香港投资点心债，根本不需要主管机关的审查。但在台湾，每季都要向金管会申报资金用途、每个月都要向央行申报流通在外的余额。

不过一不愿具名的央行官员解释称，企业发行外币债券，只要不涉及台币的兑换，就不需要洽央行。至于金管会推动的政策，由于还没看到相关内容，因此不便评论。

“我们关注的是外汇市场的稳定性，最好不要影响台币。”他说。

对于金融主管机关的各自立场，汇丰(台湾)银行总经理李钟培就指出，“这需要政府高度整合协调，...问题政府不是不知道，因为以前都看过，也都面对过，希望在最短时间将障碍排除。”

其实，台湾已无太多时间耗费在不同意见的整合上。中资香港分行的点心债承销商就强调，伦敦和新加坡的离岸人民币中心也在建设，尤其是伦敦，料会成为宝岛债有利的竞争者甚至迅速超越。

英国驻华使馆中国区金融政策总监杨金龙(George Norris)先前接受路透专访时就称，英国或成七国集团(G7)中首个与中国央行签订货币互换协议的国家。他认为，中英互换协议签订后，有助于伦敦作为离岸人民币中心的发展，进一步巩固伦敦作为世界金融中心，包括其作为全球外汇交易中心、全球外汇衍生品交易中心以及离岸债券中心的领先地位。

**拼装车能上路?**

纵然金管会的政策都获得支持，但因台湾本质上不是国际金融中心，缺乏完整的配套措施，也难以吸引海外企业来台发债或投资。

英商巴克莱银行台北分行董事总经理陆怡豪就指出，许多海外企业在香港发行点心债，不是因为他们有人民币的需求，而是可以透过CCS(交叉货币互换)交易，将人民币换成需要的货币。透过此机制的发行成本，比直接发行所需货币债券的成本还便宜。

〞香港有流动性很高的衍生性商品交易，但台湾只有一年以下的CCS，且流动性不大。〞他说。

陆怡豪认为，台湾衍生性商品的流动性一直不好，是因为政府基于保护投资人，只允许避险的买进，但对卖出的投资交易却管制颇严。

他表示，海外企业若在台湾发行宝岛债，募集了资金就必须拿到香港做CCS，徒增发行的时间与费用等成本，〞这有点像台湾的国产车，引擎还是日本或德国来的。〞

一本地大型证券商债券部副总经理也有同感地表示，台湾央行在这部分一定要大幅度放宽，让资金进出的程序变简单。

对此，央行官员表示，CCS的发展，牵涉到交易双方的供给与需求是否对等，这是市场机制运作的问题。不过他也强调，〞为了市场良性成长，应该有此需要。人民币开放才几个月，需要时间建制。〞

**资金回流管道未通**

而人民币的回流机制何时能建立，也是摆在台湾宝岛债市场建设面前的首要问题。

〞资金回流的管道，包括RFDI(人民币外商直接投资)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)这块还没定案，但香港全都有了，我们还没有。〞一不愿具名的财经官员称。

他指出，不少产业界人士反映，虽然有意愿藉由宝岛债平台募资，但因对有多少资金可汇往大陆投资都未定案，因此只能观望等待对岸政策的进一步指示。

中国证监会国际部主任童道驰曾在1月底表示，中国证监会将台湾纳入为RQFII试点先行，将增加1,000亿人民币额度，专项用于台资金融机构RQFII试点。该开放项目将落实于两岸经济协议(ECFA)之下的"服务业贸易协议"中签署。

此外，宝岛债若想吸引海外专业投资机构投资，与国际级证券结算与托管组织诸如euroclear(欧洲结算系统)、clearstream(国际结算系统)的合作也绝不可免。因为这些证券结算组织必须要在台湾集保公司开户，才能将本地与国外的债券发行人、投资人相互衔接，以顺利完成结算与资金借贷服务。

不过据了解相关程序的人士透露，euroclear对于与台湾集保公司合作的兴趣缺缺。

〞他们质疑，宝岛债市场够大吗?台湾资金进出方便吗?〞该人士称。

对于国际证券结算组织意愿不足的问题，元大宝来证券债券部副总麦煦书认为，首先就是要用台湾的资金将人民币债券市场放大，只要商机有了，届时国际级的发行人与投资机构就会催促euroclear来台。

〞我们先将宝岛债trade出来，有一定的量后，自然就会吸引他们来。〞他说。(完) (集体采写 赵红梅; 审校 张喜良)