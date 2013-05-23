更正-《全球主要央行动态》--5月23日

(更正：内文第九段有误，应为“250亿英镑资产购买”，而非“250亿美元资产购买”)

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月16日-5月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克5月22日在国会进行证词陈述。他表示，联储的货币刺激举措正在帮助美国经济复苏，但央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度。他在国会表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行在未来的某次会议上有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。贝南克的证词陈述显示当前美联储并没有撤出最新一轮购债行动的意愿，他强调了失业和通胀方面的潜在高昂代价。失业率持续高于美联储目标，而通胀率则低于目标水平。

美联储4月30日到5月1日政策会议的记录显示，多位美联储官员希望在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。在这次政策会议上，美联储投票决定继续执行每月购买850亿美元债券的计划。会议记录显示，委员会内部存在意见分歧，在美联储应何时开始缩减构债规模的问题上争论激烈。

美联储两位官员周二压低了联储在下个月会议上将暗示准备缩小购债规模的可能性，打压了市场对于美联储有可能很快结束超宽松货币政策的臆测。纽约联邦储备银行总裁杜德利和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德明确表示，若要他们赞成缩小购债规模，需经济进一步改善。这两位官员均会在6月18-19日会议上投票。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美联储可能在整个夏季仍维持原有的购债计划，但如果确信就业市场前景的改善趋势将持续下去，可能在秋季突然结束购债。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美联储并未采取足够的举措来降低美国借款成本进而提振经济成长。他预期未来两到三年内美国通胀率会过低，同时失业水平则过高。

美联储三位地区联储官员呼吁央行停止购买抵押贷款支持债券(MBS)，指因楼市状况近期改善。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也表示，美联储今夏可能开始缩减买债计划，并于今年稍晚结束该计划。但他暗示他希望从减少买进美国公债着手，而非MBS。费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，鉴于经济形势改善，美联储应该从下个月起开始缩减资产购买规模。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，通胀可能会在夏季再度攀升，通胀预期符合欧洲央行的中期职责，无论在传统和非传统措施方面，欧洲央行都没有用尽弹药。在被问及未来降息可能时，莫尔许称“所有选项都可能”。

瑞士央行总裁乔丹表示，该央行致力于维持2011年所设1.20的瑞郎兑欧元汇率上限，但必要时可能会调整。乔丹并表示，央行并不排除采取负利率的可能。乔丹表示，“只要有必要就会维持汇率限制，以实现货币政策目标，”他并重申，如果必要的话，瑞士央行随时准备买入不限量的外币。

会议记录显示，英国央行最高决策者在5月会议上以6：3的投票结果否决重启公债购买计划，为连续第四个月如此，因英国经济出现改善迹象。央行总裁金恩在会上再次呼吁增加250亿英镑资产购买，但一如预期未获通过，MPC委员费希尔和迈尔斯也支持扩大资产购买计划。不过多数其他官员则担心，推出意外之举可能制造对央行降低通胀承诺的疑虑，他们并指出经济增长前景好于三个月之前。会议记录还显示委员们一致投票决定维持利率在0.5%的纪录低位不变。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五表示，即便央行职责被赋予弹性空间以扶助经济增长，但必须慎重小心，别让民众怀疑央行对通胀目标的承威尔表示，决策者不应当成为“通胀狂人”，为了追求2%通胀率目标不惜损害经济增长。

**日本**

日本央行本周会议维持政策不变，尽管对公债市场近期波动存在疑虑，央行称虽然全球经济前景不定带来风险，但日本经济成长已开始加速。日本央行上调了本国经济的评估，称“经济开始回升”，因首相安倍晋三的大胆财政计划以及货币刺激政策提振了信心，且日圆贬值已使出口停止下滑。

日本央行总裁黑田东彦在这次政策会议后的记者会上表示，央行将密切关注公债市场走势，并在公债购买措施与市场操作中弹性应对。黑田东彦指出，他并未预期日债收益率会急升，近日日债收益率上扬，并未对日本经济造成重大影响。他并重申央行买债承诺，一年将买进约50兆(万亿)日圆公债，藉以在两年内达到通胀率2%。

**澳洲**

澳洲央行5月7日会议的记录显示，澳洲央行在这次会议上感到需要降息，因经济增长步伐仍低于潜在水准，且通胀不构成威胁。不过政策委员会也充分认识到过去数次降息措施仍在对经济产生影响。澳洲央行在是次会议上降息25个基点至纪录低位2.75%。

**其他**