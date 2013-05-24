更正-芝加哥期市：大豆期货下跌，但两周升幅将是近九个月来最大

(更正：因英文有误，内文第一段“巴西港口罢工事件”应改为“阿根廷港口罢工事件”)

路透悉尼5月24日 - 美国大豆期货周五为七个交易日以来首次下跌，但有望创下2012年8月以来最大的两周升幅。旧作库存受阿根廷港口罢工事件影响而益发吃紧，这支持了价格。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 下跌0.32%，报每蒲式耳14.32-3/4美元，周四走坚0.35%。

大豆期货本周料上涨3%以上，前一周涨3.56%。两周升幅为8月31日以来最大。

7月玉米 跌0.34%至每蒲式耳6.59-3/4美元，上日上涨0.53%。

玉米期货本周料收高1%，连续第二周上涨。

7月小麦 涨0.25%至每蒲式耳7.05美元。

小麦期货本周料收涨3.1%，收复前一周的全部跌幅。

美国农业部(USDA)周四公布的每周出口销售报告显示，出口销售强于预期，这支撑谷物期货上涨。

大豆期货继续上行趋势，因主要出口国阿根廷的一个港口出现罢工，令人更加关注大豆短期供应吃紧的状况。

一位农业气象学家周四表示，未来一周到10天美国中西部部分地区的降雨将延误剩余的玉米种植，可能令农户转而种植大豆。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 705.00 1.75 +0.25% +2.40% 704.09 59

CBOT玉米 659.75 -2.25 -0.34% +0.19% 642.07 47

CBOT大豆 1494.75 -4.75 -0.32% +0.03% 1402.93 62

CBOT稻米 $15.55 $0.00 -0.03% +1.37% $15.35 69

美国原油 $94.10 -$0.15 -0.16% -0.19% $93.19 43

汇率

欧元/美元 $1.291 -$0.002 -0.17% +0.44%

美元/澳元 0.967 -0.008 -0.79% -0.23% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 隋芬)