更正-香港个股：金川集团关闭年产能20万吨铜炼厂，因废铜原料短缺

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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(更正：因译文有误，标题及内文第一段应为“金川集团”，非“金川国际”)
路透香港5月24日 - 中国第三大铜生产商金川集团高管周五表示，该公司已关闭年产能20万吨的设施，因废铜原料短缺。此举可能使该公司今年精炼铜产出减少逾16%。金川集团旗下的金川国际 在香港上市。
本周稍早，中国第四大铜生产商云南铜业 宣布减产，而江西铜业 和其他生产商也在过去一个月内相继宣布减产，协助将中国现货铜升水推至七个月高点。中国是全球最大的铜消费国。
“关闭炼厂会使得我们的(2013年)产量较今年初定下的生产计划至少减少10万吨，”金川集团副总经理武浚向路透表示。该公司先前计画今年生产60万吨精炼铜。
该设施在数日前关闭。“我们目前尚无重启计划，”武浚称。
金川在甘肃的炼厂有超过60万吨的铜年产能，武浚指出，其中约三分之二使用铜精矿作为原料，且满载运作。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠