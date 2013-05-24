更正-香港个股：金川集团关闭年产能20万吨铜炼厂，因废铜原料短缺

(更正：因译文有误，标题及内文第一段应为“金川集团”，非“金川国际”)

路透香港5月24日 - 中国第三大铜生产商金川集团高管周五表示，该公司已关闭年产能20万吨的设施，因废铜原料短缺。此举可能使该公司今年精炼铜产出减少逾16%。金川集团旗下的金川国际 在香港上市。

本周稍早，中国第四大铜生产商云南铜业 宣布减产，而江西铜业 和其他生产商也在过去一个月内相继宣布减产，协助将中国现货铜升水推至七个月高点。中国是全球最大的铜消费国。

“关闭炼厂会使得我们的(2013年)产量较今年初定下的生产计划至少减少10万吨，”金川集团副总经理武浚向路透表示。该公司先前计画今年生产60万吨精炼铜。

该设施在数日前关闭。“我们目前尚无重启计划，”武浚称。