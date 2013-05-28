更正-新债招标：中国国开行一、五年固息增发债结果低于预期--业内人士

(内文第三段中，五年期全场投标倍数应为“2.62”倍,非“2.55”倍) 路透北京5月28日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 已公布结果的三 期固息增发债，其中一年期品种中标收益率为3.1565%，明显低于市场预测均值3.22%的水平 。 该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.6812%，市场预测均值为3.68%； 边际中标收益率则为3.70%。五年期品种中标收益率为3.8431%，亦低于市场预测均值3.87% 。 业内人士并称，上述三期债全场投标倍数分别为3.01倍、2.50倍和2.62倍。 稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益 率预测均值分别为3.99%和4.09%。 国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下： 第18-22期债第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5/10年不超过60亿元 1/7年分别不超过50亿元和70亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标时间 5月28日 1/3/5年：9:30-10:30 7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 6月3日/4月11日 分销期 5月29日-6月3日 上市日 一年：6月5日； 三年、五年、七年和10年：6月7日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)