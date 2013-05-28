更正-新债招标：中国国开行一、五年固息增发债结果低于预期--业内人士

投行观点：Renaissancere Holdings目标价从146美元下调至145--KBW
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(内文第三段中，五年期全场投标倍数应为“2.62”倍,非“2.55”倍) 路透北京5月28日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 已公布结果的三 期固息增发债，其中一年期品种中标收益率为3.1565%，明显低于市场预测均值3.22%的水平 。 该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.6812%，市场预测均值为3.68%； 边际中标收益率则为3.70%。五年期品种中标收益率为3.8431%，亦低于市场预测均值3.87% 。 业内人士并称，上述三期债全场投标倍数分别为3.01倍、2.50倍和2.62倍。 稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益 率预测均值分别为3.99%和4.09%。 国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下： 第18-22期债第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 3/5/10年不超过60亿元 1/7年分别不超过50亿元和70亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 招标时间 5月28日 1/3/5年：9:30-10:30 7/10年：9:30-11:10 招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式 3/7年：多种价格(美国式)招标方式 缴款日/起息日 6月3日/4月11日 分销期 5月29日-6月3日 上市日 一年：6月5日； 三年、五年、七年和10年：6月7日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单 个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)