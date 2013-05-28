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货币新闻 | 2013年 5月 28日 星期二 10:57 BJT

更正-新债招标：中国国开行一、五年固息增发债结果低于预期--业内人士

(内文第三段中，五年期全场投标倍数应为“2.62”倍,非“2.55”倍)
    路透北京5月28日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 已公布结果的三
期固息增发债，其中一年期品种中标收益率为3.1565%，明显低于市场预测均值3.22%的水平
。
    
    该行同时招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.6812%，市场预测均值为3.68%；
边际中标收益率则为3.70%。五年期品种中标收益率为3.8431%，亦低于市场预测均值3.87%
。
    
    业内人士并称，上述三期债全场投标倍数分别为3.01倍、2.50倍和2.62倍。
    
    稍后国开行七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的收益
率预测均值分别为3.99%和4.09%。
      
    国开行今日增发债券上市后同对应的原债券合并交易，具体条款如下：
    
                      第18-22期债第三次增发
    ---------------------------------------------------
    发行总量         3/5/10年不超过60亿元 
                    1/7年分别不超过50亿元和70亿元 
    期限/计息方式    一、三、五、七、10年/固息  
    招标时间         5月28日
                     1/3/5年：9:30-10:30
                     7/10年：9:30-11:10 
    招标方式         1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
                     3/7年：多种价格(美国式)招标方式
    缴款日/起息日    6月3日/4月11日
    分销期           5月29日-6月3日      
    上市日           一年：6月5日；
                    三年、五年、七年和10年：6月7日
    基本承销额       不设立
    付息频率         按年 
    发行人增发权利   保留
    ---------------------------------------------------
   
    2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单
个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)

 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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