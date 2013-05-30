更正-美国个股：穆迪将美铝评级降至垃圾级，指因基本金属市况艰难

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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(更正：因英文原文有误，内文第二段“下游”改为“上游”)
路透5月29日 - 评级机构穆迪周三将美国铝业 主要信贷评级调降至垃圾级别，指引商品价格疲软，以及该公司基本金属业务所处市况艰难。
商品价格固守低位已冲击美铝，其上游的铝土矿业务受到的冲击尤其大。
“我们认为穆迪的决定更多地反映了宏观经济状况和金属价格波动，而不是美铝的财务和运营实力，”美铝在声明中称。
穆迪将美铝的优先无担保债券和企业家族评级从“Ba1”降至“Baa3”。该机构称，美铝的评级展望为“稳定”，并确认其优先股评级为“Ba2”。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。