更正-美国个股：穆迪将美铝评级降至垃圾级，指因基本金属市况艰难

(更正：因英文原文有误，内文第二段“下游”改为“上游”)

路透5月29日 - 评级机构穆迪周三将美国铝业 主要信贷评级调降至垃圾级别，指引商品价格疲软，以及该公司基本金属业务所处市况艰难。

商品价格固守低位已冲击美铝，其上游的铝土矿业务受到的冲击尤其大。

“我们认为穆迪的决定更多地反映了宏观经济状况和金属价格波动，而不是美铝的财务和运营实力，”美铝在声明中称。

穆迪将美铝的优先无担保债券和企业家族评级从“Ba1”降至“Baa3”。该机构称，美铝的评级展望为“稳定”，并确认其优先股评级为“Ba2”。(完)