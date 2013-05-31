更正-路透调查：英国央行总裁金恩获高评价，但料不会有更多刺激举措

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
(更正：译文第二段和第三段有误，应为“现已暂停扩大的”，而非“现已暂停的”；应为“再度扩大买进规模”，而非“重启买进计划”）)
路透伦敦5月30日 - 分析师认为即将离任的英国央行总裁金恩，在10年任期内面临艰困时局做出了相对不错的成绩，但恐怕无法如愿推出新的经济刺激举措。
路透本周针对约70位分析师的调查结果显示，金恩在6月6日举行的任内主持的最后一次货币政策委员会会议上，英国央行现已暂停扩大的3,750亿英镑资产买进计划料将不会有任何的改变。
金恩一直主张再度扩大买进规模。
然今年发行更多纸钞可能更不太可能了。在最近几次的调查中，今年提高的可能性中值一直下滑，如今只剩下48%。但量化宽松的整体支出仍为4,000亿英镑，一些分析师预期明年会更多。
IHS Global Insight的Howard Archer表示，“6月货币政策委员会会议是金恩的绝响。但他的离别愿望不太可能如愿，金恩希望有更多的货币刺激来帮助英国经济复苏得到动力。”
实际上过去两年来英国的经济多数时候是在原地踏步，侥幸避开了史无前例的三度衰退，到明年顶多也只有小幅成长。
金恩曾饱受抨击，指责其对金融危机的回应慢半拍。
但受访分析师对他任内表现的评价，在总分10分中给到七分。
“金恩在过去五年来对经济情势的反应大致不错，尽管一开始反应迟钝，”德国商业银行的Peter Dixon表示。
加拿大央行总裁卡尼将接替金恩的位置。卡尼是否热衷于买债，还不得而知，但受访者中多数预期卡尼会为市场提供政策走向指引。
英国央行有维持通胀率在2%的职责--然自2009年末以来一直未能达成该目标。但近期的调查显示，至少到2015年，利率将维持在纪录低位0.5%不变。
在68位受访者中只有8位认为在2015年之前会调整利率。(完)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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