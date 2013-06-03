更正-欧元区经济：今年稍晚有望“逐步”复苏--欧央行总裁德拉吉

(更正：因译文有误，内文第三段“国际货币基金组织(IMF)上海会议”应改为“国际货币会议”)

路透上海6月3日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，受欧洲央行宽松的货币政策和海外需求推动，欧元区经济今年稍晚有望复苏。

欧洲央行5月将利率降至记录新低，并表示将在必要时再次采取行动。此后该地区经济数据好坏不一，5月通胀年率略升至1.4%，高于4月的1.2%，不过仍远低于该央行设定的2%通胀率目标。而4月失业率则触及12.2%的新高，令外界对于决策者应采取更多措施支持经济的呼声更高。

“欧元区经济形势仍带来挑战，但出现一些可能企稳的迹象。我们的基本预测仍然是，经济在年内稍晚将开始逐步复苏，”德拉吉在为国际货币会议准备的演讲稿中这样写道。

他说，欧洲央行实施新的公债购买计划的威胁，即直接货币交易(OMT)，已经在安抚市场方面发挥了关键作用，让“包括企业、银行和家庭在内的几乎所有经济主体”都受益。

“不过，仍存在脆弱环节，”德拉吉称。

更趋平静的市场令各国政府有更大空间来进行调整；欧盟执委会上周也宣布，几个国家将获得更多时间以实现减赤目标。

但德拉吉敦促各国政府坚持改革。

“为了激发信心，决策者必须坚持推进财政改革计划，”德拉吉指出。

“事实上，如果放松财政调整会促使市场预期，日后有必要进行额外的紧缩，那么这样做没有什么好处。”

他说，中期来看，必须确保在生产率上升的基础上进行调整。

“只有坚定不移地追求这种结构性改革，欧元区经济体在全球市场中的竞争力才可能恢复，”德拉吉指出。

他说，只有当一个国家同意根据救助计划进行严格的改革后，欧央行才会开始购买这个国家的政府债券，OMT“计划的初衷是为了保持政府公债收益率略低于‘恐慌’水准”。

“不是要把收益率拉低至可以通过某种方式帮助政府提高偿债能力的水平，”他说。“欧央行在OMT计划框架内进行的干预不会针对主权债利差中那些基本合理的部分。”