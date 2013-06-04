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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 10:35 BJT

更正-日本个股：马自达5月中国销量同比下滑11.6%，降幅缩窄

(更正：英文原文有误，第一段中汽车销量应为“13,835辆”，非“13,855辆”)

路透上海6月3日 - 日本汽车制造商马自达 称，公司与其在中国的合资企业5月在中国售出13,835辆汽车，较上年同期下滑11.6%。

该公司4月同比销量降幅为15.2%。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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