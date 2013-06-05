更正-《分析师观点》台湾5月CPI年增率创15个月新低，料央行仍维持利率不变

(更正：“大华投顾”分析师蔡耀德有误，应为“凯基投顾”)

路透台北6月5日 - 台湾主计总处周三公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.74%，低于路透调查的成长0.80%，为自去年2月以来最低，主因网路与油料费的调降。

分析师认为，虽然CPI表现不如预期，但预料央行在6月底的理监事会议仍将按兵不动，但为了供应市场充分的流动性，有机会微幅下调央行存单(NCD)利率。

5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.28%。

主计总处称，自今年1月开始，改以2011年为基期编制物价指数。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

5月 4月

CPI（较上年同期） +0.74 +1.05r

路透调查（较上年同期） +0.80 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.15 -0.09

核心CPI（较上年同期） +0.61 +0.86

WPI（较上年同期） -3.28 -3.69

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源。

**市场评论**

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

5月CPI不如预期，显示消费状况很不好，政府虽推出提振经济方案，但我对政策执行力抱持存疑态度。对今年GDP本就悲观，全年CPI应会低于2%，对照今年双率政策，虽然CPI偏低，但预料6月底的理监事会议仍不会调整利率，应会针对量来调控，像是央行存单的调整。至于价的部分，除非经济衰退，或CPI连续3-6个月低于1%，才会降息。

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

比预期低，因全球原物料价格下滑，并反映在物价中，且需求也没有提振，再加上比较基期偏高，因此预料会有2-3个月CPI可能维持在1%以下，但全球主要国家也是如此，所以应不至于引发央行的动作，明年中以前应该都不会调整利率。

--大众银行分析师 陈森林：

5月消费者物价指数不高，加上之前主计总处又下修全年经济成长率预估，看起来就是低成长、低通膨，而且下半年看来都会是这样。央行即将在6月底举行理监事会，我们觉得央行还不愿意采行调降重贴现率作为手段，不过可能持续强调景气不好、房市过热，以及采用汇率上调节给予厂商一些生存空间，并在公开市场操作上尽量让游资充足。

而从宽松面来讲，多年前台湾央行曾在未调整重贴现率的情况下，调整央行存单(NCD)的利率，目前NCD的利率已悖离市场行情太多，这次确实有小小的可能性在未调重贴现率的情况下，下调NCD利率。

**市场反应**

--台币兑美元 周二收盘升5分至30.020。

--台股加权股价指数 周二收低0.12%，报8,191.22点。

--指标五年期公债102/2 殖利率周二弹0.25基点报1.0175%。

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续七次维持利率不变。

--主计总处5月间下修2013年全年经济成长率为2.40%，CPI年成长率为1.23%。

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