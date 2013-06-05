修正-全球农业：中国丹东港集团关联企业同意向美国Perdue大批量购买大豆

路透6月4日 - 美国弗吉尼亚州州长Bob McDonnell本周宣布，中国一家进口商已同意向Perdue Agribusiness购买2,900万蒲式耳(约合79万吨)即将收获的美国大豆。

中国丹东港集团及其关联企业丹东帕斯特谷物有限公司上月在丹东同Perdue签署协议。

McDonnell称，采购价格将根据具体订单来确定。

Perdue Agribusiness隶属于私营集团Perdue Farms旗下，在弗吉尼亚州切萨皮克拥有并经营一个谷类和油籽出口深水码头。

丹东港集团总部位于香港，经营亚洲许多地方的码头业务，丹东帕斯特是中国东北最大的谷物和油籽买家和加工企业。