修正-全球农业：中国丹东港集团关联企业同意向美国Perdue大批量购买大豆

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(更正：删除内文第一段“美国弗吉尼亚州州长总裁”中赘字“总裁”)
路透6月4日 - 美国弗吉尼亚州州长Bob McDonnell本周宣布，中国一家进口商已同意向Perdue Agribusiness购买2,900万蒲式耳(约合79万吨)即将收获的美国大豆。
中国丹东港集团及其关联企业丹东帕斯特谷物有限公司上月在丹东同Perdue签署协议。
McDonnell称，采购价格将根据具体订单来确定。
Perdue Agribusiness隶属于私营集团Perdue Farms旗下，在弗吉尼亚州切萨皮克拥有并经营一个谷类和油籽出口深水码头。
丹东港集团总部位于香港，经营亚洲许多地方的码头业务，丹东帕斯特是中国东北最大的谷物和油籽买家和加工企业。
中国是全球最大的大豆进口国，美国农业部预计中国在2013/14销售年度料从所有生产国进口创纪录的6,900万吨大豆。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22